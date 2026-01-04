Рейтинг@Mail.ru
Машина врезалась в остановку с людьми в Горячем Ключе - есть жертвы - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260104/mashina-vrezalas-v-ostanovku-v-goryachem-klyuche---pogibla-zhenschina--1152190714.html
Машина врезалась в остановку с людьми в Горячем Ключе - есть жертвы
Машина врезалась в остановку с людьми в Горячем Ключе - есть жертвы - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Машина врезалась в остановку с людьми в Горячем Ключе - есть жертвы
В Горячем Ключе автомобиль врезался в остановку, погибла женщина, еще четыре человека ранены. Об этом сообщает полиция Кубани. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T21:10
2026-01-04T21:33
дтп
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
горячий ключ
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152190603_0:332:958:871_1920x0_80_0_0_5722672859f94074eb301ce86a53943b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В Горячем Ключе автомобиль врезался в остановку, погибла женщина, еще четыре человека ранены. Об этом сообщает полиция Кубани.ДТП произошло сегодня вечером на ул. Объездная. По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля Chery, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с BMW под управлением 31-летнего мужчины. После чего немецкая иномарка продолжила движение и врезалась в остановку общественного транспорта, где находились трое человек. Кроме этого, Chery от удара столкнулся с автомобилем Toyota.В прокуратуре края уточнили, что водитель BMW в прошлом году уже привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима. Ведомство контролирует ход расследования возбужденного территориальным отделом полиции уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом управляющим автомобилем, правил дорожного движения).В воскресенье на на участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области произошло массовое ДТП. Изначально сообщали о четырех погибших и двух пострадавших. Позже число пострадавших увеличилось до четырех.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
горячий ключ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152190603_0:242:958:961_1920x0_80_0_0_91665918050b83dcf49b72376d54c9fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, горячий ключ, происшествия, новости
Машина врезалась в остановку с людьми в Горячем Ключе - есть жертвы

Автомобиль влетел в остановку в с людьми в Горячем Ключе - погибла женщина, есть раненые

21:10 04.01.2026 (обновлено: 21:33 04.01.2026)
 
© Telegram-канал полиции КубаниМашина врезалась в остановку в Горячем Ключе
Машина врезалась в остановку в Горячем Ключе
© Telegram-канал полиции Кубани
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В Горячем Ключе автомобиль врезался в остановку, погибла женщина, еще четыре человека ранены. Об этом сообщает полиция Кубани.
ДТП произошло сегодня вечером на ул. Объездная. По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля Chery, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с BMW под управлением 31-летнего мужчины.
После чего немецкая иномарка продолжила движение и врезалась в остановку общественного транспорта, где находились трое человек. Кроме этого, Chery от удара столкнулся с автомобилем Toyota.

"В результате ДТП на остановке погибла женщина, пострадали 15-летняя девушка и мужчина, а также водитель Chery и пассажир BMW", - рассказали в полиции.

В прокуратуре края уточнили, что водитель BMW в прошлом году уже привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима. Ведомство контролирует ход расследования возбужденного территориальным отделом полиции уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом управляющим автомобилем, правил дорожного движения).
В воскресенье на на участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области произошло массовое ДТП. Изначально сообщали о четырех погибших и двух пострадавших. Позже число пострадавших увеличилось до четырех.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ДТПКраснодарский крайМВД по Краснодарскому краюГорячий КлючПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:44Кто такой Дед Мороз и как Новый год связан с концом света
21:23Что происходит на Крымском мосту
21:10Машина врезалась в остановку с людьми в Горячем Ключе - есть жертвы
20:54Массированная атака на Россию - силы ПВО сбили 253 вражеских дронов
20:45В Севастополе из-за непогоды закрывают рейд
20:45Как привлечь удачу на год: топ старинных народных ритуалов
20:25Рецепт рождественского гуся с апельсинами от шеф-повара
20:03"Россия – Моя история": в Севастополе проведут бесплатные экскурсии
19:45Очередная магнитная буря ударит по Земле
19:17Второе дыхание: как готовят гимнастов в Крыму
18:48Задержан предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 "Дон"
18:15Жилые дома в Ялте остались без тепла из-за работ на газопроводе – минЖКХ
18:03В Туле эвакуируют жителей домов из-за упавшей боевой части БПЛА
17:42Взрыв газа в Первоуральске - число пострадавших выросло
17:23В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра
17:15ВСУ пытаются атаковать Москву - сбито 23 беспилотника
17:02От "Чебурашки" до "Одиссеи": 10 самых ожидаемых кинопремьер 2026 года
16:22На Крымском мосту продолжает расти очередь – время ожидания
16:11Авария на сетях обесточила часть Севастополя
15:53Красота своими руками: в Крыму делают игрушки из шерсти и елки из ниток
Лента новостейМолния