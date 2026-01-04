Машина врезалась в остановку с людьми в Горячем Ключе - есть жертвы

https://crimea.ria.ru/20260104/mashina-vrezalas-v-ostanovku-v-goryachem-klyuche---pogibla-zhenschina--1152190714.html

В Горячем Ключе автомобиль врезался в остановку, погибла женщина, еще четыре человека ранены. Об этом сообщает полиция Кубани. РИА Новости Крым, 04.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В Горячем Ключе автомобиль врезался в остановку, погибла женщина, еще четыре человека ранены. Об этом сообщает полиция Кубани.ДТП произошло сегодня вечером на ул. Объездная. По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля Chery, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с BMW под управлением 31-летнего мужчины. После чего немецкая иномарка продолжила движение и врезалась в остановку общественного транспорта, где находились трое человек. Кроме этого, Chery от удара столкнулся с автомобилем Toyota.В прокуратуре края уточнили, что водитель BMW в прошлом году уже привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима. Ведомство контролирует ход расследования возбужденного территориальным отделом полиции уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом управляющим автомобилем, правил дорожного движения).В воскресенье на на участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области произошло массовое ДТП. Изначально сообщали о четырех погибших и двух пострадавших. Позже число пострадавших увеличилось до четырех.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

