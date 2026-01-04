https://crimea.ria.ru/20260104/laviny-ugrozhayut-sochi-1152180162.html
Лавины угрожают Сочи
Лавины угрожают Сочи - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Лавины угрожают Сочи
В Сочи в воскресенье прогнозируется лавинная опасность, информирует пресс-служба администрации курорта. РИА Новости Крым, 04.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Сочи в воскресенье прогнозируется лавинная опасность, информирует пресс-служба администрации курорта.Противолавинные службы курортов работают в круглосуточном режиме. Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности.В связи с опасными метеорологическими явлениями в Крыму до 6 января перекрыта дорога на плато Ай-Петри, сообщал ранее заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроет ливнямиВ Феодосии ветер валил деревья и повредил памятникЛивни с грозами и с очень сильным ветром идут на Кубань
