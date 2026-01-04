Рейтинг@Mail.ru
Лавины угрожают Сочи - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260104/laviny-ugrozhayut-sochi-1152180162.html
Лавины угрожают Сочи
Лавины угрожают Сочи - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Лавины угрожают Сочи
В Сочи в воскресенье прогнозируется лавинная опасность, информирует пресс-служба администрации курорта. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T12:24
2026-01-04T12:24
сочи
краснодарский край
новости
погода
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1f/1121924583_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab70cdd3f5380618fe1b2c737c3ea022.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Сочи в воскресенье прогнозируется лавинная опасность, информирует пресс-служба администрации курорта.Противолавинные службы курортов работают в круглосуточном режиме. Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности.В связи с опасными метеорологическими явлениями в Крыму до 6 января перекрыта дорога на плато Ай-Петри, сообщал ранее заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроет ливнямиВ Феодосии ветер валил деревья и повредил памятникЛивни с грозами и с очень сильным ветром идут на Кубань
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1f/1121924583_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8852bb32708dc54be966c9c2cdbb3d4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, краснодарский край, новости, погода, безопасность
Лавины угрожают Сочи

В Сочи предупредили о риске схода снежных лавин

12:24 04.01.2026
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения МЧС РФ по спасению людей из-под лавины
Учения МЧС РФ по спасению людей из-под лавины - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Сочи в воскресенье прогнозируется лавинная опасность, информирует пресс-служба администрации курорта.
"Согласно предупреждению метеорологов, на автодороге А-149 "Адлер – Красная Поляна" прогнозируется слабая лавинная опасность. Также до 18:00 5 января в горной местности Сочи на высотах от 200 метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность", - сказано в сообщении.
Противолавинные службы курортов работают в круглосуточном режиме. Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности.
В связи с опасными метеорологическими явлениями в Крыму до 6 января перекрыта дорога на плато Ай-Петри, сообщал ранее заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым накроет ливнями
В Феодосии ветер валил деревья и повредил памятник
Ливни с грозами и с очень сильным ветром идут на Кубань
 
СочиКраснодарский крайНовостиПогодаБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04Авария на трассе М-4 "Дон" – число пострадавших выросло
12:40Новости СВО: Киев несет громадные потери
12:24Лавины угрожают Сочи
12:11ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области
11:50Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших
11:32Чем обернется для Трампа дестабилизация в Венесуэле – мнение
11:27Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" - движение затруднено
11:0916 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области
11:05На Крымском мосту растет очередь
10:59Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое ранены
10:34Аварии оставили без воды часть абонентов на востоке Крыма
10:26В России подорожает крепкий алкоголь
10:05Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло - Следком
09:56Родину предать не могла: история подвига Героя России Алиме Абденановой
09:34Атаки беспилотников продолжаются: еще 42 дрона ВСУ сбили над Россией
09:14Четыре поселка под Ялтой остались без газа
08:57Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу - СМИ
08:42По зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров крови
08:27Каких врачей очень не хватает в Крыму и как исправляют ситуацию
08:26В 2025 году в "Артеке" побывали 2,5 тысячи детей из зарубежья
Лента новостейМолния