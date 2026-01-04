Рейтинг@Mail.ru
Кто такой Дед Мороз и как Новый год связан с концом света
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Кто такой Дед Мороз и как Новый год связан с концом света
Кто такой Дед Мороз и как Новый год связан с концом света - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Кто такой Дед Мороз и как Новый год связан с концом света
В древности Новый год праздновали, чтобы избежать конца света, а Дед Мороз – тот самый жрец, который должен продлить бытие еще на год. Об этом рассказал в... РИА Новости Крым, 04.01.2026
общество
дед мороз
новый год
религия
эксклюзивы риа новости крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В древности Новый год праздновали, чтобы избежать конца света, а Дед Мороз – тот самый жрец, который должен продлить бытие еще на год. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости Крым старший преподаватель кафедры религиоведения Российского православного университета святого Иоанна Богослова Иван Негреев.Дед мороз не так простВо всех древних культурах возраст мира считали от его мифического сотворения, ключевого события, после которого хаос превратился в космос. Но это превращение, по религиозным представлениям, не могло произойти просто так, нужна была жертва и приносящий ее жрец, который станет гарантом новой вселенной. Далекий отголосок такого жреца – это и есть Дед Мороз, а принесение жертв превратилось в традицию дарить подарки.В этом контексте фигура Христа тоже имеет некоторые пересечения с зимним чудотворцем, так как Иисус приносит себя в жертву для спасения человечества. Но он дает людям возможность спастись от неминуемой духовной гибели навсегда и указывает путь раз и навсегда. В то же время архаические ритуалы и культы "обеспечивали" существование мира на год.Древний миф ближе, чем думаетсяИсконные представления о Санте хоть и забыты многими, но иногда появляются там, где не ждешь. Например, из саркастического фентези Терри Пратчетта "Санта-Хрякус" можно узнать подлинные архаические представления о зимнем волшебнике и его функциях."В произведении внезапно похищают Санта-Клауса (он там назван Санта-Хрякус). Вначале никто не может понять, чем это чревато, но, когда на место Санты становится сам Смерть – начинают задумываться о причинах. Оказывается, если не будут доставлены подарки и Санта-Хрякуса не вернуть – над миром больше никогда не взойдет солнце. А похищение волшебника организовывают для того, чтобы жизнь на планете прервалась", - рассказывает Негреев.Как добавляет религиовед, когда мифологического персонажа все-таки спасают – Пратчетт описывает его, по меньшей мере, необычно: то в ритуальных татуировках, то в белом жреческом одеянии, то в виде жертвы.И только, когда Санта-Хрякус садится в свои сани – перед нами снова добродушный дедушка с бородой и в праздничном красном костюме. Но – это только самая поздняя и "выхолощенная" версия одного из ключевых персонажей давнего мифологического прошлого.
Кто такой Дед Мороз и как Новый год связан с концом света

Религиовед объяснил мистические сущности Деда Мороза

21:44 04.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В древности Новый год праздновали, чтобы избежать конца света, а Дед Мороз – тот самый жрец, который должен продлить бытие еще на год. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости Крым старший преподаватель кафедры религиоведения Российского православного университета святого Иоанна Богослова Иван Негреев.

Дед мороз не так прост

Во всех древних культурах возраст мира считали от его мифического сотворения, ключевого события, после которого хаос превратился в космос. Но это превращение, по религиозным представлениям, не могло произойти просто так, нужна была жертва и приносящий ее жрец, который станет гарантом новой вселенной. Далекий отголосок такого жреца – это и есть Дед Мороз, а принесение жертв превратилось в традицию дарить подарки.
"Дед Мороз – современная трансформация мифологических образов древности. Им мог быть как персонаж, который сам приносит себя в жертву, так и жрец, который совершает жертвоприношение. Это делалось из-за страха человечества, что мир разрушится так же спонтанно, как и возник. Значит, нужно подпитывать его существование самым дорогим, а самое дорогое, что есть у человека – это его жизнь", - поясняет Негреев.
В этом контексте фигура Христа тоже имеет некоторые пересечения с зимним чудотворцем, так как Иисус приносит себя в жертву для спасения человечества. Но он дает людям возможность спастись от неминуемой духовной гибели навсегда и указывает путь раз и навсегда. В то же время архаические ритуалы и культы "обеспечивали" существование мира на год.
Шоколадные Деды Морозы
27 декабря 2025, 21:17
Деда Мороза не существует: нужна ли детям наша правда – психотерапевт

Древний миф ближе, чем думается

Исконные представления о Санте хоть и забыты многими, но иногда появляются там, где не ждешь. Например, из саркастического фентези Терри Пратчетта "Санта-Хрякус" можно узнать подлинные архаические представления о зимнем волшебнике и его функциях.
"В произведении внезапно похищают Санта-Клауса (он там назван Санта-Хрякус). Вначале никто не может понять, чем это чревато, но, когда на место Санты становится сам Смерть – начинают задумываться о причинах. Оказывается, если не будут доставлены подарки и Санта-Хрякуса не вернуть – над миром больше никогда не взойдет солнце. А похищение волшебника организовывают для того, чтобы жизнь на планете прервалась", - рассказывает Негреев.
Как добавляет религиовед, когда мифологического персонажа все-таки спасают – Пратчетт описывает его, по меньшей мере, необычно: то в ритуальных татуировках, то в белом жреческом одеянии, то в виде жертвы.
И только, когда Санта-Хрякус садится в свои сани – перед нами снова добродушный дедушка с бородой и в праздничном красном костюме. Но – это только самая поздняя и "выхолощенная" версия одного из ключевых персонажей давнего мифологического прошлого.
