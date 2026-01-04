Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - очередь выросла в 3,5 раза - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - очередь выросла в 3,5 раза
На Крымском мосту по состоянию на 14.00 в очередях с обеих сторон стоят почти 600 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 04.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту по состоянию на 14.00 в очередях с обеих сторон стоят почти 600 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 180 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи проезда ждут 398 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов.Очередь на транспортном переходе начала расти около 11 часов утра в воскресенье.Накануне днем перед пунктами досмотра с обеих сторон образовались заторы, ждать проезда приходилось от часа до четырех часов.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилили. По информации Минтранса, организованы 212 дополнительных контрольных постов. Это позволяет проводить контроль до 17 520 машин в сутки. На сегодняшний день все посты досмотра задействованы на 100%.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас - очередь выросла в 3,5 раза

На Крымском мосту в очередях с обеих сторон стоят почти 600 авто

14:17 04.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту по состоянию на 14.00 в очередях с обеих сторон стоят почти 600 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 180 транспортных средств. Время ожидания около часа.
Со стороны Керчи проезда ждут 398 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов.
Очередь на транспортном переходе начала расти около 11 часов утра в воскресенье.
Накануне днем перед пунктами досмотра с обеих сторон образовались заторы, ждать проезда приходилось от часа до четырех часов.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилили. По информации Минтранса, организованы 212 дополнительных контрольных постов. Это позволяет проводить контроль до 17 520 машин в сутки. На сегодняшний день все посты досмотра задействованы на 100%.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
