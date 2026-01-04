Рейтинг@Mail.ru
Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" - движение затруднено - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260104/krupnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-m4-don---dvizhenie-zatrudneno-1152179322.html
Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" - движение затруднено
Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" - движение затруднено - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" - движение затруднено
Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" в Ростовской области. Как сообщают в правоохранительных органах, из-за ДТП на участке трассы затруднено движение. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T11:27
2026-01-04T11:30
трасса м-4 "дон"
ростовская область
происшествия
новости
госавтоинспекция ростовской области
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143436941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fee549ea75b9a8b098e6e417067d60fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" в Ростовской области. Как сообщают в правоохранительных органах, из-за ДТП на участке трассы затруднено движение."Начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий выехал на место крупного ДТП на трассе М-4 "Дон". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - проинформировали в пресс-служба МВД по региону.Сейчас на месте работают оперативные службы. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездомАвтобус с туристами перевернулся в Тульской области - 10 пострадавшихЖенщина сбила двух детей на пешеходном переходе в Красноярском крае
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143436941_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84c87e87855d6a9415ba314381b5e524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
трасса м-4 "дон", ростовская область, происшествия, новости, госавтоинспекция ростовской области, транспорт
Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" - движение затруднено

Из-за крупного ДТП на трассе М4 "Дон" затруднено движение на юг

11:27 04.01.2026 (обновлено: 11:30 04.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" в Ростовской области. Как сообщают в правоохранительных органах, из-за ДТП на участке трассы затруднено движение.
"Начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий выехал на место крупного ДТП на трассе М-4 "Дон". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - проинформировали в пресс-служба МВД по региону.
Сейчас на месте работают оперативные службы.
По данным Госавтоинспекции региона, из-за ДТП затруднено движение на 1042 км автодороги направлением на юг. Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда, в частности, через 1038 километр Северного обхода города Аксай.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом
Автобус с туристами перевернулся в Тульской области - 10 пострадавших
Женщина сбила двух детей на пешеходном переходе в Красноярском крае
 
Трасса М-4 "Дон"Ростовская областьПроисшествияНовостиГосавтоинспекция Ростовской областиТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04Авария на трассе М-4 "Дон" – число пострадавших выросло
12:40Новости СВО: Киев несет громадные потери
12:24Лавины угрожают Сочи
12:11ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области
11:50Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших
11:32Чем обернется для Трампа дестабилизация в Венесуэле – мнение
11:27Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" - движение затруднено
11:0916 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области
11:05На Крымском мосту растет очередь
10:59Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое ранены
10:34Аварии оставили без воды часть абонентов на востоке Крыма
10:26В России подорожает крепкий алкоголь
10:05Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло - Следком
09:56Родину предать не могла: история подвига Героя России Алиме Абденановой
09:34Атаки беспилотников продолжаются: еще 42 дрона ВСУ сбили над Россией
09:14Четыре поселка под Ялтой остались без газа
08:57Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу - СМИ
08:42По зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров крови
08:27Каких врачей очень не хватает в Крыму и как исправляют ситуацию
08:26В 2025 году в "Артеке" побывали 2,5 тысячи детей из зарубежья
Лента новостейМолния