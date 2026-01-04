Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" - движение затруднено

https://crimea.ria.ru/20260104/krupnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-m4-don---dvizhenie-zatrudneno-1152179322.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" в Ростовской области. Как сообщают в правоохранительных органах, из-за ДТП на участке трассы затруднено движение."Начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий выехал на место крупного ДТП на трассе М-4 "Дон". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - проинформировали в пресс-служба МВД по региону.Сейчас на месте работают оперативные службы. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездомАвтобус с туристами перевернулся в Тульской области - 10 пострадавшихЖенщина сбила двух детей на пешеходном переходе в Красноярском крае
Из-за крупного ДТП на трассе М4 "Дон" затруднено движение на юг
11:27 04.01.2026 (обновлено: 11:30 04.01.2026)