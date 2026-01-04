https://crimea.ria.ru/20260104/krasota-svoimi-rukami-v-krymu-delayut-igrushki-iz-shersti-i-elki-iz-nitok-1151739243.html

Красота своими руками: в Крыму делают игрушки из шерсти и елки из ниток

Красота своими руками: в Крыму делают игрушки из шерсти и елки из ниток - РИА Новости Крым, 04.01.2026

Красота своими руками: в Крыму делают игрушки из шерсти и елки из ниток

Елки бывают живыми, пластмассовыми или текстильными, связанными крючком или собранными из туалетной бумаги. А новогодние игрушки своими руками можно сделать из... РИА Новости Крым, 04.01.2026

2026-01-04T15:53

2026-01-04T15:53

2026-01-04T15:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Елки бывают живыми, пластмассовыми или текстильными, связанными крючком или собранными из туалетной бумаги. А новогодние игрушки своими руками можно сделать из гипса, дерева, ваты, фетра и шерсти. О том, какую новогоднюю красоту создают крымские мастерицы - в материале РИА Новости Крым.Вата и войлок для волшебстваМастер по работе с шерстью и художник по войлоку Наталья Шумеева из Москвы в Алушту перебралась 15 лет назад. И теперь творит в Крыму. Она дизайнер-универсал, профессиональный декоратор, создает из шерсти не только красивые авторские платья, свитера и пальто, украшая женщин, но и новогодние игрушки."Так, специально для выставки необычной елочной игрушки, которую проводит Ремесленная палата Крыма, я сделала бусы из войлочных шариков, расшитых бисером и пайетками", - рассказала она корреспонденту РИА Новости Крым.Необычные шарики в этот раз украшают маленькую искусственную елочку, купленную в магазине. Однако Наталья может смастерить елку и собственноручно.Мастерица Екатерина Наумова живет в Симферопольском районе, рукоделием она увлеклась еще в школе, на уроках труда. Был период, когда она работала журналистом, теперь же валяет интерьерные игрушки, броши из шерсти. Создает ватные елочные игрушки."Однажды совершенно случайно я выиграла курс по созданию ватных игрушек. И настолько прониклась ватной игрушкой, мне настолько это понравилось, что я могла просиживать за ее созданием по четыре-пять часов, не двигаясь. И сейчас нравится! Процесс создания ватной игрушки — это как лепка из пластилина. Можно придать любую форму, какую только пожелаешь. Это такой творческий процесс, которым увлекаешься до самого конца. Задерживаешь дыхание и творишь", - признается Екатерина.При создании ватных игрушек мастерица пользуется натуральными материалами. Она не использует клей ПВА, а варит клейстер из крахмала. Основу игрушек обматывает исключительно бабушкиными хлопковыми нитками.Также Наумова создает игрушки из фольги, из ткани. Шьет интерьерных зайчиков и кошечек в стиле Тильда, а также прочих симпатичных зверюшек."Как правило, к Новому году заказывают фигурки животных-символов года. Сейчас это лошадки. Их я в основном из ваты делаю. Еще в этом году сделала единорогов, пегасов. Еще очень любят персонажей из сказок. Так, однажды делала игрушки из мультика "Падал прошлогодний снег", мужичка, который за елкой шел.На создание одной игрушки из ваты уходит примерно полтора-два дня. Главное, хорошенько просушить. Затем еще несколько часов уходит на покраску. Игрушку из шерсти создавать сложнее, на это может уйти и неделя, добавляет она.Игрушки с иголочки да из ниточекНаталья Липченко из Судака работает в своей швейной мастерской. Создает авторские изделия в различных текстильных техниках. Основное направление ее творчества - текстильная игрушка, декоративный пэчворк и аппликация""Мы занимаемся в основном лоскутным шитьем - всякие там сумочки, одеяла, покрывала, постельное белье. Делаем игрушки в технике пэчворк, вяжем крючком и в технике макраме. Сейчас мы готовим снежинки, вязаные крючком. Еще нашили текстильных гирлянд, маленьких елочек, снеговичков и фонариков", - делится Наталья, добавляя, что также планирует проводить мастер-классы по изготовление елочных игрушек.Кстати, декоративную настенную елку для редакции сайта РИА Новости Крым для традиционной акции "Елка желаний"сшили мастерицы Ремесленной палаты Крыма.Ручной труд ценится, авторские изделия пользуются у крымчан спросом, уточняет она.Вяжет игрушки крючком и мастерица из Симферополя Варвара Спехова."В основном я стараюсь делать вещи прикладного характера, делать что, что другие могут тоже повторить на мастер-классах. Вяжу новогодние игрушки в технике макраме. Причем из разных ниток - хлопчатобумажных и полиэтиленовых, капроновых", - рассказывает она.Творчеством Варвара Владимировна занимается давно, рукодельницами в семье были и мама, и бабушка. Сегодня она создает эксклюзивные вещи для крымских модниц. В том числе и в стиле пэчворк."Еще при Советском Союзе у меня была студия народного творчества, и у меня было много учеников, я учила вязанию, шитью, макраме. Мои работы выставлялись даже на ВДНХ в Киеве. И в Симферополе, в зале художников - тоже выставлялись мои работы, и работы моих учеников", - делится она.Ранее сообщалось, что "Новогодняя елка Ивана Айвазовского" из Феодосии победила в региональном этапе Всероссийского конкурса "Елки России" и теперь представляет Крым в финале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

