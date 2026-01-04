https://crimea.ria.ru/20260104/kak-privlech-udachu-na-god-top-starinnykh-narodnykh-ritualov-1121702278.html

Как привлечь удачу на год: топ старинных народных ритуалов

Как привлечь удачу на год: топ старинных народных ритуалов - РИА Новости Крым, 04.01.2026

Как привлечь удачу на год: топ старинных народных ритуалов

В первые дни каждого нового года очень хочется верить в чудеса, в это время мы загадываем желания и немножко больше обычного рассчитываем на благосклонность... РИА Новости Крым, 04.01.2026

2026-01-04T20:45

2026-01-04T20:45

2026-01-04T20:50

совет эксперта

новый год 2026

психология

культура

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/05/1121951270_0:332:3051:2048_1920x0_80_0_0_e7a254c546c68ed7504000b9281bd5f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В первые дни каждого нового года очень хочется верить в чудеса, в это время мы загадываем желания и немножко больше обычного рассчитываем на благосклонность небес. Магическим это время считали и наши предки, а поэтому в преддверии православного Рождества обязательно исполняли особые ритуалы. О том, как привлекали удачу наши прапрабабушки и прапрадедушки, РИА Новости Крым рассказала исследователь народных практик Вероника Белозерова.Навести порядок в доме"На переломе года люди наводили порядок в своих жилищах: все тряпье, весь хлам, всю одежду, в которой человек болел, сжигали, поскольку предметы - это информационные носители. Делалась уборка, открывались все окна и двери, и хата вымораживалась до инея на предметах", - рассказывает Белозерова.По ее словам, эти действия носили ритуальный, и даже сакральный характер. Так наши предки выгоняли из дома нечистую силу, избавлялись от болезнетворного начала и всего плохого."То есть первый ритуал очистительный. Это актуально до православного Рождества включительно", - констатирует она.Накрыть стол"Даже в самых бедных семьях на рождественский стол старались поставить 7 разных блюд: пусть это будет тушеная свекла, репа, хлебная закваска - это все считалось блюдами. 7 плошек на столе призваны изобразить изобилие, и по принципу "подобное притягивает подобное", к ним прибавлялся достаток", - объясняет Белозерова.Те, кому позволял достаток, ставили 12 рождественских тарелок. Этот обычай сохранился и в наше время. Как поясняет эксперт, готовить сложные блюда не обязательно, можно обойтись одним горячим, легкими салатами, поставить на стол кутью, фрукты, орехи.Взяться за руки"Чтобы сохранить согласие в семье, все ее члены садились вокруг стола, брались за руки, и сидели вот так какое-то время. Так замыкался энергетический круг, у семьи складывалось единое энергетическое поле. Здесь важно: мужская рука лежит ладонью вверх, а женская на ней, ладонью вниз, поскольку у мужчин и женщин разный вид энергетики", - продолжает эксперт.По ее словам, той же функции служат старинные русские хороводы. Самые "правильные" хороводы водили у костра, поскольку пламя усиливает энергетику. Следуя этой логике, в центре стола можно установить свечу.Купить что-то новоеПри этом, она советует не забывать и о братьях наших меньших. Для удачи купите что-нибудь вашему домашнему питомцу:"Собаку нужно позвать в дом. Если она дворовая, ее за шиворот втаскивали, чтоб она была на пороге. Она тоже член семьи, у нее тоже есть своя задача. Животным обязательно давали что-нибудь вкусненькое. В современное время это может быть какой-то подарок: красивый ошейник или игрушка".Не тратьте время и деньгиА вот китайские восточные ритуалы, по словам Белозеровой, в нашей местности не работают, поскольку разные расы имеют разную энергетику. Универсальны для всего человечества только медитативные и дыхательные практики. Остальное - напрасная трата денег, говорит она:Вместо этого она советует делиться энергией и всем, что вы имеете с близкими людьми - "так благополучие удвоится, а все члены сообщества станут сильнее и здоровее".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, новый год 2026, психология, культура