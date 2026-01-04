https://crimea.ria.ru/20260104/kak-privlech-udachu-na-god-top-starinnykh-narodnykh-ritualov-1121702278.html
Как привлечь удачу на год: топ старинных народных ритуалов
совет эксперта
новый год 2026
психология
культура
эксклюзивы риа новости крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
В первые дни каждого нового года очень хочется верить в чудеса, в это время мы загадываем желания и немножко больше обычного рассчитываем на благосклонность небес. Магическим это время считали и наши предки, а поэтому в преддверии православного Рождества обязательно исполняли особые ритуалы. О том, как привлекали удачу наши прапрабабушки и прапрадедушки, РИА Новости Крым
рассказала исследователь народных практик Вероника Белозерова.
Навести порядок в доме
"На переломе года люди наводили порядок в своих жилищах: все тряпье, весь хлам, всю одежду, в которой человек болел, сжигали, поскольку предметы - это информационные носители. Делалась уборка, открывались все окна и двери, и хата вымораживалась до инея на предметах", - рассказывает Белозерова.
По ее словам, эти действия носили ритуальный, и даже сакральный характер. Так наши предки выгоняли из дома нечистую силу, избавлялись от болезнетворного начала и всего плохого.
"То есть первый ритуал очистительный. Это актуально до православного Рождества включительно", - констатирует она.
Накрыть стол
"Даже в самых бедных семьях на рождественский стол старались поставить 7 разных блюд: пусть это будет тушеная свекла, репа, хлебная закваска - это все считалось блюдами. 7 плошек на столе призваны изобразить изобилие, и по принципу "подобное притягивает подобное", к ним прибавлялся достаток", - объясняет Белозерова.
Те, кому позволял достаток, ставили 12 рождественских тарелок. Этот обычай сохранился и в наше время. Как поясняет эксперт, готовить сложные блюда не обязательно, можно обойтись одним горячим, легкими салатами, поставить на стол кутью, фрукты, орехи.
Взяться за руки
"Чтобы сохранить согласие в семье, все ее члены садились вокруг стола, брались за руки, и сидели вот так какое-то время. Так замыкался энергетический круг, у семьи складывалось единое энергетическое поле. Здесь важно: мужская рука лежит ладонью вверх, а женская на ней, ладонью вниз, поскольку у мужчин и женщин разный вид энергетики", - продолжает эксперт.
По ее словам, той же функции служат старинные русские хороводы. Самые "правильные" хороводы водили у костра, поскольку пламя усиливает энергетику. Следуя этой логике, в центре стола можно установить свечу.
Купить что-то новое
"Чтобы привлечь удачу, нужно иметь хоть что-нибудь новенькое. Если совсем нет достатка, из пакли плели новые куколки для детей. Это может быть любой предмет. Отсюда взялся обычай дарить подарки", - поясняет собеседница агентства.
При этом, она советует не забывать и о братьях наших меньших. Для удачи купите что-нибудь вашему домашнему питомцу:
"Собаку нужно позвать в дом. Если она дворовая, ее за шиворот втаскивали, чтоб она была на пороге. Она тоже член семьи, у нее тоже есть своя задача. Животным обязательно давали что-нибудь вкусненькое. В современное время это может быть какой-то подарок: красивый ошейник или игрушка".
Не тратьте время и деньги
А вот китайские восточные ритуалы, по словам Белозеровой, в нашей местности не работают, поскольку разные расы имеют разную энергетику. Универсальны для всего человечества только медитативные и дыхательные практики. Остальное - напрасная трата денег, говорит она:
"У них по-другому расположены энергетические меридианы, у них другая культура, потому что они другие. Для каждого народа существуют свои ритуалы. Поэтому битье в барабаны, всякие статуэтки, колокольчики, китайские фонарики на нас не работают. Не тратьте деньги и время".
Вместо этого она советует делиться энергией и всем, что вы имеете с близкими людьми - "так благополучие удвоится, а все члены сообщества станут сильнее и здоровее".
