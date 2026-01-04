Рейтинг@Mail.ru
Газ взорвался в жилом доме на Урале - есть пострадавший
Газ взорвался в жилом доме на Урале - есть пострадавший
Газ взорвался в жилом доме на Урале - есть пострадавший - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Газ взорвался в жилом доме на Урале - есть пострадавший
Один человек пострадал при пожаре после взрыва газа в жилом доме в Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС по региону. РИА Новости Крым, 04.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Один человек пострадал при пожаре после взрыва газа в жилом доме в Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС по региону.По данным спасателей, взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире в одной из четырехэтажек города Первоуральска. Всего огонь охватил три квартиры.На месте продолжают работать 16 специалистов МЧС и шесть единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Один человек пострадал при пожаре после взрыва газа в жилом доме в Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
По данным спасателей, взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире в одной из четырехэтажек города Первоуральска. Всего огонь охватил три квартиры.
"Пожарные спасли двух человек. Пять жильцов эвакуировались самостоятельно. Предварительно, пострадал один человек", - сказано в сообщении.
На месте продолжают работать 16 специалистов МЧС и шесть единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.
