Газ взорвался в жилом доме на Урале - есть пострадавший
Газ взорвался в жилом доме на Урале - есть пострадавший - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Газ взорвался в жилом доме на Урале - есть пострадавший
Один человек пострадал при пожаре после взрыва газа в жилом доме в Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС по региону. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T15:21
2026-01-04T15:21
2026-01-04T15:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Один человек пострадал при пожаре после взрыва газа в жилом доме в Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС по региону.По данным спасателей, взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире в одной из четырехэтажек города Первоуральска. Всего огонь охватил три квартиры.На месте продолжают работать 16 специалистов МЧС и шесть единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска - есть погибший и раненыеВзрыв газа в Стерлитамаке - пострадали 16 человекВ Севастополе приступили к восстановлению обрушенного после взрыва дома
Газ взорвался в жилом доме на Урале - есть пострадавший
