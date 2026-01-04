https://crimea.ria.ru/20260104/dron-atakoval-mashinu-s-semey-pod-belgorodom-odin-pogib-dvoe-raneny-1152178535.html
Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья - водитель погиб на месте, женщина и ребенок в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Женщина и 4-летний ребенок, находившиеся в машине, получили множественные осколочные ранения, в тяжелом состоянии они доставлены в больницу, уточнил Гладков.По его словам, для продолжения лечения раненых переведут в больницы Белгорода. Утром в воскресенье Гладков сообщил о том, что при атаке ВСУ на город Губкин мирная жительница получила ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
