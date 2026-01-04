Рейтинг@Mail.ru
Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое ранены - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое ранены
Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое ранены - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое ранены
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья - водитель погиб на месте, женщина и ребенок в тяжелом состоянии. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T10:59
2026-01-04T10:59
белгородская область
обстрелы белгородской области
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
вячеслав гладков
новости
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья - водитель погиб на месте, женщина и ребенок в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Женщина и 4-летний ребенок, находившиеся в машине, получили множественные осколочные ранения, в тяжелом состоянии они доставлены в больницу, уточнил Гладков.По его словам, для продолжения лечения раненых переведут в больницы Белгорода. Утром в воскресенье Гладков сообщил о том, что при атаке ВСУ на город Губкин мирная жительница получила ранения.
белгородская область
Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое ранены

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал машину с семьей - есть жертвы

10:59 04.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья - водитель погиб на месте, женщина и ребенок в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором ехала семья. От полученных травм водитель скончался на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал он в своем Telegram-канале.
Женщина и 4-летний ребенок, находившиеся в машине, получили множественные осколочные ранения, в тяжелом состоянии они доставлены в больницу, уточнил Гладков.
По его словам, для продолжения лечения раненых переведут в больницы Белгорода.
Утром в воскресенье Гладков сообщил о том, что при атаке ВСУ на город Губкин мирная жительница получила ранения.
