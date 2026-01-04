https://crimea.ria.ru/20260104/dron-atakoval-mashinu-s-semey-pod-belgorodom-odin-pogib-dvoe-raneny-1152178535.html

Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое ранены

Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое ранены - РИА Новости Крым, 04.01.2026

Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое ранены

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья - водитель погиб на месте, женщина и ребенок в тяжелом состоянии. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.01.2026

2026-01-04T10:59

2026-01-04T10:59

2026-01-04T10:59

белгородская область

обстрелы белгородской области

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

вячеслав гладков

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья - водитель погиб на месте, женщина и ребенок в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Женщина и 4-летний ребенок, находившиеся в машине, получили множественные осколочные ранения, в тяжелом состоянии они доставлены в больницу, уточнил Гладков.По его словам, для продолжения лечения раненых переведут в больницы Белгорода. Утром в воскресенье Гладков сообщил о том, что при атаке ВСУ на город Губкин мирная жительница получила ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, вячеслав гладков, новости, новости сво