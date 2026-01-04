Что происходит на Крымском мосту

https://crimea.ria.ru/20260104/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-1152189571.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту вечером в воскресенье в очереди стоят более 180 транспортных средств . Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Днем своей очереди на проезд ожидали с обеих сторон более тысячи автомобилей.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилили. По информации Минтранса, организованы 212 дополнительных контрольных постов. Это позволяет проводить контроль до 17 520 машин в сутки. Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

