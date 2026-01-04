https://crimea.ria.ru/20260104/chislo-pogibshikh-v-rezultate-ataki-vsu-na-khorly-vyroslo---sledkom-1152177880.html

Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло - Следком

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы в Херсонской области выросло до 29, среди них двое детей, сообщили в Следственном комитете.Для идентификации жертв проводятся генетические экспертизы. К настоящему времени удалось установить личности 12 погибших, проинформировали в ведомстве. Кроме того, с места происшествия изъяты фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов. Устанавливаются их тип и место производства. Также следователи устанавливают мощность боеприпасов, которыми были оснащены БПЛА. "Следствием назначено 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические. Проводятся допросы потерпевших и свидетелей, работа с которыми будет завершена в течение двух дней", - добавили в Следкоме.Атака ВСУ на Хорлы Херсонской областиВ ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Крыма по состоянию на 3 января остаются 12 раненных в Хорлах, двоих перевели на амбулаторное лечение.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детейВ Хорлах не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ полностью сгорелиЗахарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни

2026

