Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло - Следком - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260104/chislo-pogibshikh-v-rezultate-ataki-vsu-na-khorly-vyroslo---sledkom-1152177880.html
Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло - Следком
Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло - Следком - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло - Следком
Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы в Херсонской области выросло до 29, среди них двое детей, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T10:05
2026-01-04T10:14
атака всу на село хорлы в херсонской области
атаки всу
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152148910_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_26d8988d90bca911a8c6e973ff03f718.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы в Херсонской области выросло до 29, среди них двое детей, сообщили в Следственном комитете.Для идентификации жертв проводятся генетические экспертизы. К настоящему времени удалось установить личности 12 погибших, проинформировали в ведомстве. Кроме того, с места происшествия изъяты фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов. Устанавливаются их тип и место производства. Также следователи устанавливают мощность боеприпасов, которыми были оснащены БПЛА. "Следствием назначено 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические. Проводятся допросы потерпевших и свидетелей, работа с которыми будет завершена в течение двух дней", - добавили в Следкоме.Атака ВСУ на Хорлы Херсонской областиВ ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Крыма по состоянию на 3 января остаются 12 раненных в Хорлах, двоих перевели на амбулаторное лечение.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детейВ Хорлах не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ полностью сгорелиЗахарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152148910_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_edf3b3e1b412a6243edd2c1a15b7ff4d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атака всу на село хорлы в херсонской области, атаки всу, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, херсонская область
Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло - Следком

Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло до 29 - среди них двое детей

10:05 04.01.2026 (обновлено: 10:14 04.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы в Херсонской области выросло до 29, среди них двое детей, сообщили в Следственном комитете.
"В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек, на данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе двоих несовершеннолетних. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении СК.
Для идентификации жертв проводятся генетические экспертизы. К настоящему времени удалось установить личности 12 погибших, проинформировали в ведомстве.
Кроме того, с места происшествия изъяты фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов. Устанавливаются их тип и место производства. Также следователи устанавливают мощность боеприпасов, которыми были оснащены БПЛА.
"Следствием назначено 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические. Проводятся допросы потерпевших и свидетелей, работа с которыми будет завершена в течение двух дней", - добавили в Следкоме.

Атака ВСУ на Хорлы Херсонской области

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В больницах Крыма по состоянию на 3 января остаются 12 раненных в Хорлах, двоих перевели на амбулаторное лечение.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детей
В Хорлах не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ полностью сгорели
Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
 
Атака ВСУ на село Хорлы в Херсонской областиАтаки ВСУСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:26В России подорожает крепкий алкоголь
10:05Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло - Следком
09:56Родину предать не могла: история подвига Героя России Алиме Абденановой
09:34Атаки беспилотников продолжаются: еще 42 дрона ВСУ сбили над Россией
09:14Четыре поселка под Ялтой остались без газа
08:57Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу - СМИ
08:42По зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров крови
08:27Каких врачей очень не хватает в Крыму и как исправляют ситуацию
08:26В 2025 году в "Артеке" побывали 2,5 тысячи детей из зарубежья
08:10Крымский мост - ситуация на утро воскресенья
08:00В Севастополе частично открыли рейд
07:4290 беспилотников ВСУ атаковали ночью территорию России
07:33После похищения Мадуро и.о. президента Венесуэлы будет Дельси Родригес
06:59ВСУ атаковали Белгородскую область - ранена женщина, повреждены дома
00:01Пасмурно и дожди - погода в Крыму 4 января
00:00Какой сегодня праздник: 4 января
22:40Атаки США на Венесуэлу и Волчья луна: главное за день
22:17Первый новогодний звездопад: когда загадывать желания
22:05Крымский мост вечером в субботу - оперативная обстановка
21:49Непогода с новой силой ударит по Севастополю
Лента новостейМолния