Четыре поселка под Ялтой остались без газа
Четыре поселка под Ялтой остались без газа - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Четыре поселка под Ялтой остались без газа
В четырех поселках Большой Ялты временно отключили газоснабжение. Об этом утром в воскресенье сообщили в минтопэнерго Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В четырех поселках Большой Ялты временно отключили газоснабжение. Об этом утром в воскресенье сообщили в минтопэнерго Крыма.Уточняется, что без газоснабжения остались 4,5 тысячи абонентов. Восстановить подачу газа в объекты социальной инфраструктуры планируют до 18.00 4 января, для абонентов - до 18.00 6 января.
Четыре поселка под Ялтой остались без газа
В Большой Ялте без газоснабжения остались 4,5 тысячи абонентов в четырех поселках
09:14 04.01.2026 (обновлено: 09:16 04.01.2026)