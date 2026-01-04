https://crimea.ria.ru/20260104/chem-obernetsya-dlya-trampa-destabilizatsiya-v-venesuele--mnenie-1152178960.html

Чем обернется для Трампа дестабилизация в Венесуэле – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Последствия от дестабилизации в Венесуэле грозят всему региону, в том числе самим США и не добавят рейтингов американскому лидеру Дональду Трампу. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.У республиканцев при этом сохраняется травматический опыт выборов 2006 года, ставших для них провальными на фоне усталости в обществе от иракской войны, напоминает политолог. Сейчас антивоенную карту первыми начали разыгрывать левые, которые и так на подъеме."Зохран Мамдани (мэр Нью-Йорка - ред.) сходу осудил арест Мадуро (Николас, президент Венесуэлы - ред.) и его заключение в тюрьме Нью-Йорка. Отложенным эффектом от эскалации в Венесуэле может стать усиление левых кандидатов, чьи ряды в Конгрессе пополнятся. Тем более рейтинги республиканцев среди испаноязычных уже и так сейчас просели. А 70% американцев в целом выступают против войны в Венесуэле", - констатировал Дудаков.В этой связи, по мнению эксперта, для демократов это выигрышная повестка. Особенно если существенных изменений в Каракасе не случится, тогда можно будет сходу назвать атаку США провалившейся.Военная операция США в ВенесуэлеВ столице Венесуэлы Каракасе утром в субботу прогремела серия взрывов. В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны. В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны. В стране ввели чрезвычайное положение.Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка. Трамп обвинил Мадуро и его супругу в "наркотерроризме" против граждан США.МИД России осудил акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Москва также призвала США отпустить Мадуро и перейти к диалогу.Все о ситуации - по ссылке >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу - СМИПосле похищения Мадуро и.о. президента Венесуэлы будет Дельси РодригесВ чем США обвиняют Мадуро

