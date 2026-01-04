Рейтинг@Mail.ru
Авария на трассе М-4 "Дон" – число пострадавших выросло - РИА Новости Крым, 04.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260104/avariya-na-trasse-m-4-don--chislo-postradavshikh-vyroslo-1152182184.html
Авария на трассе М-4 "Дон" – число пострадавших выросло
Авария на трассе М-4 "Дон" – число пострадавших выросло - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Авария на трассе М-4 "Дон" – число пострадавших выросло
Число пострадавших в столкновении пяти легковушек и грузовика в Ростовской области на трассе М-4 "Дон" увеличилось до четырех, сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 04.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших в столкновении пяти легковушек и грузовика в Ростовской области на трассе М-4 "Дон" увеличилось до четырех, сообщили в региональном управлении МВД.В МЧС ранее сообщали о четырех погибших и двух пострадавших в результате аварии в Ростовской области. В правоохранительных органах предупреждали о затруднении движения на участке трассы М-4 "Дон"."В результате ДТП погибли четыре человека и еще четверо пострадали", - уточнили в полиции.По предварительным данным ведомства, виновником аварии стал 37-летний водитель грузовика Mercedes-Benz в составе автопоезда LAG, который не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущей попутной Audi под управлением 47-летнего водителя."От столкновения Audi продолжила движение и допустила наезд на транспортные средства, остановившиеся в результате ранее случившегося ДТП, - Renault Logan, под управлением водителя 1961 года рождения, и транспортное средство Lada Vesta, под управлением водителя 1972 года рождения", - сообщили подробности происшествия в МВД.Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Возбуждено уголовное дело.
трасса м-4 "дон", дтп, происшествия, ростовская область, новости
Авария на трассе М-4 "Дон" – число пострадавших выросло

В массовой аварии на трассе М-4 "Дон" выросло число пострадавших

13:04 04.01.2026 (обновлено: 13:06 04.01.2026)
 
© МЧС Ростовской областиДТП на трассе М-4 Дон
ДТП на трассе М-4 Дон
© МЧС Ростовской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших в столкновении пяти легковушек и грузовика в Ростовской области на трассе М-4 "Дон" увеличилось до четырех, сообщили в региональном управлении МВД.
В МЧС ранее сообщали о четырех погибших и двух пострадавших в результате аварии в Ростовской области. В правоохранительных органах предупреждали о затруднении движения на участке трассы М-4 "Дон".
"В результате ДТП погибли четыре человека и еще четверо пострадали", - уточнили в полиции.
По предварительным данным ведомства, виновником аварии стал 37-летний водитель грузовика Mercedes-Benz в составе автопоезда LAG, который не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущей попутной Audi под управлением 47-летнего водителя.
"От столкновения Audi продолжила движение и допустила наезд на транспортные средства, остановившиеся в результате ранее случившегося ДТП, - Renault Logan, под управлением водителя 1961 года рождения, и транспортное средство Lada Vesta, под управлением водителя 1972 года рождения", - сообщили подробности происшествия в МВД.
Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Возбуждено уголовное дело.
