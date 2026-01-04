https://crimea.ria.ru/20260104/avariya-na-setyakh-obestochila-chast-sevastopolya-1152187086.html
Авария на сетях обесточила часть Севастополя
Авария на сетях обесточила часть Севастополя - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Авария на сетях обесточила часть Севастополя
Часть Севастополя в воскресенье обесточена из-за технологического нарушения в электрических сетях. Об этом информирует пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T16:11
2026-01-04T16:11
2026-01-04T16:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Часть Севастополя в воскресенье обесточена из-за технологического нарушения в электрических сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию технологического нарушения. О времени восстановления электроснабжения потребителей пока не сообщается.В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду, информировала ранее пресс-служба МЧС по городу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора года16 тысяч абонентов остались без света в Запорожской областиВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без света
Авария на сетях обесточила часть Севастополя
