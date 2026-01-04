Рейтинг@Mail.ru
Авария на сетях обесточила часть Севастополя - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Авария на сетях обесточила часть Севастополя
2026-01-04T16:11
2026-01-04T16:11
севастополь
новости севастополя
отключение электроэнергии в крыму
электросети
электроэнергия
энергосистема крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/09/1140243468_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a1a622bc6ef12a466652a12395daadd6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Часть Севастополя в воскресенье обесточена из-за технологического нарушения в электрических сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию технологического нарушения. О времени восстановления электроснабжения потребителей пока не сообщается.В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду, информировала ранее пресс-служба МЧС по городу.
севастополь
севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, электросети, электроэнергия, энергосистема крыма
Авария на сетях обесточила часть Севастополя

Часть Севастополя в воскресенье обесточена из-за аварии

16:11 04.01.2026
 
© СевастопольэнергоЭлектрооборудование
Электрооборудование
© Севастопольэнерго
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Часть Севастополя в воскресенье обесточена из-за технологического нарушения в электрических сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
"В 15:23 4 января произошло технологическое нарушение в электрических сетях. Обесточены потребители – частично сел Широкое, Передовое, Озерное, КСП "Красный Октябрь", - сказано в сообщении.
Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию технологического нарушения. О времени восстановления электроснабжения потребителей пока не сообщается.
В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду, информировала ранее пресс-служба МЧС по городу.
