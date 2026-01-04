Рейтинг@Mail.ru
Аварии оставили без воды часть абонентов на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260104/avarii-ostavili-bez-vody-chast-abonentov-na-vostoke-kryma-1152178368.html
Аварии оставили без воды часть абонентов на востоке Крыма
Аварии оставили без воды часть абонентов на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Аварии оставили без воды часть абонентов на востоке Крыма
Часть Керчи и Феодосии остались без воды из-за аварий на сетях, сообщает в воскресенье пресс- служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T10:34
2026-01-04T10:34
вода крыма
вода в крыму
отключение воды в крыму
водоснабжение
жкх крыма и севастополя
керчь
феодосия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111778/79/1117787991_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_15e2fb92241be3c73bcd44b8044a3398.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Часть Керчи и Феодосии остались без воды из-за аварий на сетях, сообщает в воскресенье пресс- служба компании "Вода Крыма"."В связи с аварийно-ремонтными работами на сетях ограничено водоснабжение до 18:00", - проинформировали в компании по ситуации в Керчи.В частности, без воды частично остаются улицы Кирова, Гудованцева, Юных Ленинцев, Еременко, Горького, Гайдара. На время проведения работ потребителей обещают обеспечить привозной водой.В Феодосии воды не будет ориентировочно до 14 часов по улицам Земская, Галерейная, Украинская, Русская, Кирова, К. Маркса, В. Коробкова, Назукина, Десантников, Краснобаева, Горького, Армянская, Красноармейская, 30-й Стрелковой дивизии, Победы, Куйбышева, Кочмарского, Советская, а также в переулках Конечном, Мопровском, Свердлова и Беломорском.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетейЧастые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
керчь
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111778/79/1117787991_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_53ace6c3c00f24c617f728b97fba38af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода крыма, вода в крыму, отключение воды в крыму, водоснабжение, жкх крыма и севастополя, керчь, феодосия, новости крыма
Аварии оставили без воды часть абонентов на востоке Крыма

Часть Керчи и Феодосии остались без воды

10:34 04.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
Кран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Часть Керчи и Феодосии остались без воды из-за аварий на сетях, сообщает в воскресенье пресс- служба компании "Вода Крыма".
"В связи с аварийно-ремонтными работами на сетях ограничено водоснабжение до 18:00", - проинформировали в компании по ситуации в Керчи.
В частности, без воды частично остаются улицы Кирова, Гудованцева, Юных Ленинцев, Еременко, Горького, Гайдара. На время проведения работ потребителей обещают обеспечить привозной водой.
В Феодосии воды не будет ориентировочно до 14 часов по улицам Земская, Галерейная, Украинская, Русская, Кирова, К. Маркса, В. Коробкова, Назукина, Десантников, Краснобаева, Горького, Армянская, Красноармейская, 30-й Стрелковой дивизии, Победы, Куйбышева, Кочмарского, Советская, а также в переулках Конечном, Мопровском, Свердлова и Беломорском.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей
Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина
Сколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
 
Вода КрымаВода в КрымуОтключение воды в КрымуВодоснабжениеЖКХ Крыма и СевастополяКерчьФеодосияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04Авария на трассе М-4 "Дон" – число пострадавших выросло
12:40Новости СВО: Киев несет громадные потери
12:24Лавины угрожают Сочи
12:11ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области
11:50Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших
11:32Чем обернется для Трампа дестабилизация в Венесуэле – мнение
11:27Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" - движение затруднено
11:0916 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области
11:05На Крымском мосту растет очередь
10:59Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое ранены
10:34Аварии оставили без воды часть абонентов на востоке Крыма
10:26В России подорожает крепкий алкоголь
10:05Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло - Следком
09:56Родину предать не могла: история подвига Героя России Алиме Абденановой
09:34Атаки беспилотников продолжаются: еще 42 дрона ВСУ сбили над Россией
09:14Четыре поселка под Ялтой остались без газа
08:57Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу - СМИ
08:42По зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров крови
08:27Каких врачей очень не хватает в Крыму и как исправляют ситуацию
08:26В 2025 году в "Артеке" побывали 2,5 тысячи детей из зарубежья
Лента новостейМолния