https://crimea.ria.ru/20260104/avarii-ostavili-bez-vody-chast-abonentov-na-vostoke-kryma-1152178368.html

Аварии оставили без воды часть абонентов на востоке Крыма

Аварии оставили без воды часть абонентов на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 04.01.2026

Аварии оставили без воды часть абонентов на востоке Крыма

Часть Керчи и Феодосии остались без воды из-за аварий на сетях, сообщает в воскресенье пресс- служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 04.01.2026

2026-01-04T10:34

2026-01-04T10:34

2026-01-04T10:34

вода крыма

вода в крыму

отключение воды в крыму

водоснабжение

жкх крыма и севастополя

керчь

феодосия

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111778/79/1117787991_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_15e2fb92241be3c73bcd44b8044a3398.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Часть Керчи и Феодосии остались без воды из-за аварий на сетях, сообщает в воскресенье пресс- служба компании "Вода Крыма"."В связи с аварийно-ремонтными работами на сетях ограничено водоснабжение до 18:00", - проинформировали в компании по ситуации в Керчи.В частности, без воды частично остаются улицы Кирова, Гудованцева, Юных Ленинцев, Еременко, Горького, Гайдара. На время проведения работ потребителей обещают обеспечить привозной водой.В Феодосии воды не будет ориентировочно до 14 часов по улицам Земская, Галерейная, Украинская, Русская, Кирова, К. Маркса, В. Коробкова, Назукина, Десантников, Краснобаева, Горького, Армянская, Красноармейская, 30-й Стрелковой дивизии, Победы, Куйбышева, Кочмарского, Советская, а также в переулках Конечном, Мопровском, Свердлова и Беломорском.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетейЧастые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов

керчь

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода крыма, вода в крыму, отключение воды в крыму, водоснабжение, жкх крыма и севастополя, керчь, феодосия, новости крыма