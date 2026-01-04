Рейтинг@Mail.ru
Атаки беспилотников продолжаются: еще 42 дрона ВСУ сбили над Россией - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Атаки беспилотников продолжаются: еще 42 дрона ВСУ сбили над Россией
Атаки беспилотников продолжаются: еще 42 дрона ВСУ сбили над Россией - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Атаки беспилотников продолжаются: еще 42 дрона ВСУ сбили над Россией
Дежурные средства ПВО утром в воскресенье уничтожили еще 42 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО утром в воскресенье уничтожили еще 42 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны России.В том числе 12 дронов уничтожены над территорией Рязанской области, 11 БПЛА – над Белгородской областью, 6 – над Воронежской, по 4 – над Курской и Липецкой, 2 – над Тульской по одному – над Орловской, Калужской, Тамбовской областями.В ночь на воскресенье силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников над 11 регионами России, сообщили в Минобороны России.
Атаки беспилотников продолжаются: еще 42 дрона ВСУ сбили над Россией

42 украинских дрона уничтожены над регионами РФ утром в воскресенье - Минобороны

09:34 04.01.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО утром в воскресенье уничтожили еще 42 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны России.
"В период с 7.00 до 9.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в сообщении.
В том числе 12 дронов уничтожены над территорией Рязанской области, 11 БПЛА – над Белгородской областью, 6 – над Воронежской, по 4 – над Курской и Липецкой, 2 – над Тульской по одному – над Орловской, Калужской, Тамбовской областями.
В ночь на воскресенье силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников над 11 регионами России, сообщили в Минобороны России.
ВСУ атаковали Белгородскую область - ранена женщина, повреждены дома
В больницах Крыма продолжают лечение 12 раненных при атаке ВСУ на Хорлы
Россия передала США данные с атаковавшего резиденцию Путина дрона
 
