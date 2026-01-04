Рейтинг@Mail.ru
16 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области - РИА Новости Крым, 04.01.2026
16 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области
16 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области - РИА Новости Крым, 04.01.2026
16 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области
16 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварий. Об этом в воскресенье утром сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 04.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. 16 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварий. Об этом в воскресенье утром сообщил глава региона Евгений Балицкий.По его данным, отключения затронули Бердянский, Куйбышевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа, а также около трех тысяч абонентов в Мелитопольском городском округе. Основная часть повреждений произошла ночью, аварийные бригады работают.
16 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области

16 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света из-за аварии – Балицкий

11:09 04.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. 16 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварий. Об этом в воскресенье утром сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"Около 16 тысяч абонентов Запорожской области остаются без электроснабжения в результате локальных аварий на линиях", - проинформировал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его данным, отключения затронули Бердянский, Куйбышевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа, а также около трех тысяч абонентов в Мелитопольском городском округе.
Основная часть повреждений произошла ночью, аварийные бригады работают.
