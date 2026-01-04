https://crimea.ria.ru/20260104/16-tysyach-abonentov-ostalis-bez-sveta-v-zaporozhskoy-oblasti-1152178815.html
16 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области
16 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области - РИА Новости Крым, 04.01.2026
16 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области
16 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварий. Об этом в воскресенье утром сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T11:09
2026-01-04T11:09
2026-01-04T11:09
запорожская область
евгений балицкий
отключение электроэнергии
происшествия
электричество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360193_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_94a41afd1aed5bbb905b950ee3a2212b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. 16 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварий. Об этом в воскресенье утром сообщил глава региона Евгений Балицкий.По его данным, отключения затронули Бердянский, Куйбышевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа, а также около трех тысяч абонентов в Мелитопольском городском округе. Основная часть повреждений произошла ночью, аварийные бригады работают.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаКабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в КрымуАварии оставили без воды часть абонентов на востоке Крыма
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360193_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_c4f1aeac28a45f225ac4ef61867e9597.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, отключение электроэнергии, происшествия, электричество, новости
16 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области
16 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света из-за аварии – Балицкий