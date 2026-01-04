https://crimea.ria.ru/20260104/16-tysyach-abonentov-ostalis-bez-sveta-v-zaporozhskoy-oblasti-1152178815.html

16 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области

16 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области - РИА Новости Крым, 04.01.2026

16 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области

16 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварий. Об этом в воскресенье утром сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 04.01.2026

2026-01-04T11:09

2026-01-04T11:09

2026-01-04T11:09

запорожская область

евгений балицкий

отключение электроэнергии

происшествия

электричество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360193_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_94a41afd1aed5bbb905b950ee3a2212b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. 16 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварий. Об этом в воскресенье утром сообщил глава региона Евгений Балицкий.По его данным, отключения затронули Бердянский, Куйбышевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа, а также около трех тысяч абонентов в Мелитопольском городском округе. Основная часть повреждений произошла ночью, аварийные бригады работают.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаКабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в КрымуАварии оставили без воды часть абонентов на востоке Крыма

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, отключение электроэнергии, происшествия, электричество, новости