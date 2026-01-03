https://crimea.ria.ru/20260103/zelenskiy-predlozhil-shmygalyu-post-pervogo-vitse-premera-1152168856.html

Зеленский предложил Шмыгалю пост первого вице-премьера

Зеленский предложил Шмыгалю пост первого вице-премьера

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил должности первого вице-премьера и одновременно министра энергетики нынешнему министру обороны Украины Денису РИА Новости Крым, 03.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил должности первого вице-премьера и одновременно министра энергетики нынешнему министру обороны Украины Денису Шмыгалю. Об этом Зеленский пишет на своей странице в Telegram-канале.Денис Шмыгаль был назначен на пост министра минобороны менее полугода назад. Ранее Зеленский предложил должность министра обороны первому вице-премьеру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.Также Зеленский назначил начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова* руководителем своего офиса, поручив ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО.Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски по делу о коррупции в энергетике.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпанийПолитический порядок в Киеве дал трещину: поможет ли это переговорамУдары по Украине: в нескольких областях наступил блэкаут

2026

