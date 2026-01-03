Зеленский предложил Шмыгалю пост первого вице-премьера

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил должности первого вице-премьера и одновременно министра энергетики нынешнему министру обороны Украины Денису Шмыгалю. Об этом Зеленский пишет на своей странице в Telegram-канале.Денис Шмыгаль был назначен на пост министра минобороны менее полугода назад. Ранее Зеленский предложил должность министра обороны первому вице-премьеру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.Также Зеленский назначил начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова* руководителем своего офиса, поручив ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО.Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски по делу о коррупции в энергетике.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпанийПолитический порядок в Киеве дал трещину: поможет ли это переговорамУдары по Украине: в нескольких областях наступил блэкаут
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил должности первого вице-премьера и одновременно министра энергетики нынешнему министру обороны Украины Денису Шмыгалю. Об этом Зеленский пишет на своей странице в Telegram-канале.
"Благодарю его за системную работу в министерстве обороны и за процессы, которые были активизированы для обеспечения зашиты нашей страны. Именно такая системность сейчас необходима для украинской энергетики. Важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно обновлять разрушенное, и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских нужд", - написал Зеленский, добавив, что рассчитывает на поддержку такого решения парламентариями.
Денис Шмыгаль был назначен на пост министра минобороны менее полугода назад.
Ранее Зеленский предложил должность министра обороны первому вице-премьеру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.Также Зеленский назначил начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова* руководителем своего офиса, поручив ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО.
Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски по делу о коррупции в энергетике.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
