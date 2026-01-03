https://crimea.ria.ru/20260103/zakhvachennomu-maduro-i-ego-zhene-v-ssha-predyavili-obvineniya-i-budut-sudit-1152167358.html

Захваченному Мадуро и его жене в США предъявили обвинения и будут судить

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене были предъявлены обвинения в южном округе Нью-Йорка, вскоре они предстанут перед судом. Об этом заявила генеральный прокурор США Памела Бонди, передает РИА Новости.По словам Бонди, и инкриминируется "наркотерроризм", а также "сговор" с целью ввоза кокаина и хранение оружия.Бонди также поблагодарила президента США Дональда Трампа и американских военных "за блестяще проведенную и успешную операцию по захвату двух предполагаемых международных наркоторговцев".Удары США по ВенесуэлеВ столице Венесуэлы Каракасе утро с субботу прогремела серия взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны.В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.В стране ввели чрезвычайное положение.Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.Все о ситуации - по ссылке >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

