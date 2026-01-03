Рейтинг@Mail.ru
Военная операция в Каракасе прошла идеально - Трамп - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Военная операция в Каракасе прошла идеально - Трамп
Военная операция в Каракасе прошла идеально - Трамп - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Военная операция в Каракасе прошла идеально - Трамп
Операция США "Полуночный молот" по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала одной из самых эффективных и впечатляющих демонстраций американской... РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T19:52
2026-01-03T20:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Операция США "Полуночный молот" по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала одной из самых эффективных и впечатляющих демонстраций американской военной мощи в истории США и прошла идеально. Об этом заявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции."Это было одно из самых ошеломляющих, эффективных и впечатляющих проявлений американской военной мощи и компетентности в американской истории", - сказал он.По словам Трампа, США использовали военную мощь "по воздуху, суше и морю" для захвата Мадуро. В ходе операции все военные возможности Венесуэлы были выведены из строя.Он заявил, что такой операции не было со времен Второй мировой войны, "она прошла идеально, ни один американский военнослужащий не погиб".Удары США по ВенесуэлеВ столице Венесуэлы Каракасе утро с субботу прогремела серия взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны.В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.В стране ввели чрезвычайное положение.Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.Все о ситуации - по ссылке &gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Военная операция в Каракасе прошла идеально - Трамп

Подобной операции не было со времен Второй мировой войны - Трамп об ударах по Венесуэле

19:52 03.01.2026 (обновлено: 20:44 03.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Операция США "Полуночный молот" по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала одной из самых эффективных и впечатляющих демонстраций американской военной мощи в истории США и прошла идеально. Об этом заявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции.
"Это было одно из самых ошеломляющих, эффективных и впечатляющих проявлений американской военной мощи и компетентности в американской истории", - сказал он.
По словам Трампа, США использовали военную мощь "по воздуху, суше и морю" для захвата Мадуро. В ходе операции все военные возможности Венесуэлы были выведены из строя.
"По моему указанию Вооруженные силы Соединенных Штатов провели чрезвычайную военную операцию в столице Венесуэлы, применив подавляющую военную мощь США по воздуху, суше и морю для проведения впечатляющего штурма", - сказал Трамп.
Он заявил, что такой операции не было со времен Второй мировой войны, "она прошла идеально, ни один американский военнослужащий не погиб".

Удары США по Венесуэле

В столице Венесуэлы Каракасе утро с субботу прогремела серия взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.
МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны.
В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.
В стране ввели чрезвычайное положение.
Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.
Все о ситуации - по ссылке >>>
