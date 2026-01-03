https://crimea.ria.ru/20260103/venesuela-zayavila-o-voennoy-agressii-ssha-1152160942.html

Венесуэла заявила о военной агрессии США

Венесуэла заявила о военной агрессии США - РИА Новости Крым, 03.01.2026

Венесуэла заявила о военной агрессии США

МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы МИД Венесуэлы Ивана Хиля.В МИД страны подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе прогремели несколько взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.В стране ввели чрезвычайное положение.В армии США отказались комментировать возможную причастность американских сил к взрывам в Каракасе.Обострение между США и ВенесуэлойПрезидент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы "иностранной террористической организацией", обвинив их в "краже американских активов", в частности, нефти, "добываемой на украденных у США месторождениях". Он также пригрозил, что США будут усиливать военную активность вокруг Венесуэлы.Правительство Венесуэлы в своем коммюнике отвергло притязания президента США на природные ресурсы республики и выразило намерение вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".Нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы грозит непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария, предупредили в МИД России.Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

