Венесуэла заявила о военной агрессии США
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы МИД Венесуэлы Ивана Хиля.В МИД страны подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе прогремели несколько взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.В стране ввели чрезвычайное положение.В армии США отказались комментировать возможную причастность американских сил к взрывам в Каракасе.Обострение между США и ВенесуэлойПрезидент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы "иностранной террористической организацией", обвинив их в "краже американских активов", в частности, нефти, "добываемой на украденных у США месторождениях". Он также пригрозил, что США будут усиливать военную активность вокруг Венесуэлы.Правительство Венесуэлы в своем коммюнике отвергло притязания президента США на природные ресурсы республики и выразило намерение вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".Нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы грозит непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария, предупредили в МИД России.Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
10:53 03.01.2026 (обновлено: 10:55 03.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы МИД Венесуэлы Ивана Хиля.
"Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы в гражданских и военных районах города Каракаса, столицы Республики, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра", - говорится в заявлении.
В МИД страны подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей.
"Целью этого нападения является не что иное, как захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, попытка силой сломить политическую независимость страны. Этого не произойдет", - заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе прогремели несколько взрывов.
Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
В стране ввели чрезвычайное положение.
В армии США отказались комментировать
возможную причастность американских сил к взрывам в Каракасе.
Обострение между США и Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы
"иностранной террористической организацией", обвинив их в "краже американских активов", в частности, нефти, "добываемой на украденных у США месторождениях". Он также пригрозил, что США будут усиливать военную активность вокруг Венесуэлы.
Правительство Венесуэлы в своем коммюнике отвергло притязания президента США на природные ресурсы республики и выразило намерение вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.
С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".
Нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы грозит непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария, предупредили в МИД России.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
