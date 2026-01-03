https://crimea.ria.ru/20260103/v-venesuele-vvedeno-chrezvychaynoe-polozhenie-1152161825.html
В Венесуэле введено чрезвычайное положение
В Венесуэле введено чрезвычайное положение - РИА Новости Крым, 03.01.2026
В Венесуэле введено чрезвычайное положение
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле, сообщает информационный портал BNO News. РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T11:27
2026-01-03T11:27
2026-01-03T12:36
венесуэла
сша
новости
в мире
происшествия
чрезвычайное положение
удары сша по венесуэле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152161970_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5f914f35de6cee86fcda093a1de92edb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле, сообщает информационный портал BNO News.Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе прогремели несколько взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны.В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.Обострение между США и ВенесуэлойПрезидент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы "иностранной террористической организацией", обвинив их в "краже американских активов", в частности, нефти, "добываемой на украденных у США месторождениях". Он также пригрозил, что США будут усиливать военную активность вокруг Венесуэлы.Правительство Венесуэлы в своем коммюнике отвергло притязания президента США на природные ресурсы республики и выразило намерение вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".Нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы грозит непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария, предупредили в МИД России.Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
венесуэла
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152161970_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_d25a41ae603eb80f725a10318157c020.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, сша, новости, в мире, происшествия, чрезвычайное положение, удары сша по венесуэле
В Венесуэле введено чрезвычайное положение
Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле
11:27 03.01.2026 (обновлено: 12:36 03.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле, сообщает информационный портал BNO News.
"Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе прогремели несколько взрывов.
Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны.
В ведомстве подчеркнули
, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.
Обострение между США и Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы
"иностранной террористической организацией", обвинив их в "краже американских активов", в частности, нефти, "добываемой на украденных у США месторождениях". Он также пригрозил, что США будут усиливать военную активность вокруг Венесуэлы.
Правительство Венесуэлы в своем коммюнике отвергло притязания президента США на природные ресурсы республики и выразило намерение вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.
С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".
Нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы грозит непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария, предупредили в МИД России.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.