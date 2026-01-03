https://crimea.ria.ru/20260103/v-venesuele-vvedeno-chrezvychaynoe-polozhenie-1152161825.html

В Венесуэле введено чрезвычайное положение

В Венесуэле введено чрезвычайное положение

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле, сообщает информационный портал BNO News.Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе прогремели несколько взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны.В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.Обострение между США и ВенесуэлойПрезидент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы "иностранной террористической организацией", обвинив их в "краже американских активов", в частности, нефти, "добываемой на украденных у США месторождениях". Он также пригрозил, что США будут усиливать военную активность вокруг Венесуэлы.Правительство Венесуэлы в своем коммюнике отвергло притязания президента США на природные ресурсы республики и выразило намерение вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".Нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы грозит непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария, предупредили в МИД России.Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

