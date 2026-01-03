Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе горел двухэтажный дом на 120 "квадратах" - РИА Новости Крым, 03.01.2026
В Севастополе горел двухэтажный дом на 120 "квадратах"
В Севастополе горел двухэтажный дом на 120 "квадратах" - РИА Новости Крым, 03.01.2026
В Севастополе горел двухэтажный дом на 120 "квадратах"
В Севастополе ликвидировали пожар в частном доме на площади 120 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по городу. РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе ликвидировали пожар в частном доме на площади 120 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по городу.Возгорание случилось в частном доме на улице Вишневой ночью 3 января. Прибывшие на место пожарные увидели охваченный пламенем двухэтажный дом с мансардой. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.В работах были задействованы шесть единиц техники и 14 человек.
В Севастополе горел двухэтажный дом на 120 "квадратах"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе ликвидировали пожар в частном доме на площади 120 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по городу.
Возгорание случилось в частном доме на улице Вишневой ночью 3 января. Прибывшие на место пожарные увидели охваченный пламенем двухэтажный дом с мансардой. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.
"На тушение сразу же подали стволы. Пожар площадью 120 квадратных метров локализовали менее чем за час, не допустив распространения. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В работах были задействованы шесть единиц техники и 14 человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Один человек погиб во время пожара в квартире в Сочи
Искры от фейерверка спалили фигуру Деда Мороза в ледовом городке в Уфе
Трое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Якутии
 
