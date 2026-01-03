https://crimea.ria.ru/20260103/v-sevastopole-gorel-dvukhetazhnyy-dom-na-120-kvadratakh-1152166411.html

В Севастополе горел двухэтажный дом на 120 "квадратах"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе ликвидировали пожар в частном доме на площади 120 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по городу.Возгорание случилось в частном доме на улице Вишневой ночью 3 января. Прибывшие на место пожарные увидели охваченный пламенем двухэтажный дом с мансардой. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.В работах были задействованы шесть единиц техники и 14 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб во время пожара в квартире в СочиИскры от фейерверка спалили фигуру Деда Мороза в ледовом городке в УфеТрое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Якутии

