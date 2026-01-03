Рейтинг@Mail.ru
В МИД России сделали заявление в связи с ударами по Венесуэле - РИА Новости Крым, 03.01.2026
В МИД России сделали заявление в связи с ударами по Венесуэле
В МИД России сделали заявление в связи с ударами по Венесуэле - РИА Новости Крым, 03.01.2026
В МИД России сделали заявление в связи с ударами по Венесуэле
МИД России осудили акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Текст заявления опубликован на... РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T13:34
2026-01-03T13:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. МИД России осудили акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Текст заявления опубликован на официальном сайте министерства.В складывающейся ситуации важно не допустить дальнейшей эскалации конфликта и настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога, подчеркнули в ведомстве."Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне", - сказано в сообщении.В МИД в очередной раз выразили солидарность с венесуэльским народом и курсом правления, заявили, что абсолютно согласны с заявлением венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.Также там подчеркнули, что посольство России в Каракасе функционирует в штатном режиме и поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории Венесуэлы."На настоящий момент сведений о пострадавших гражданах Российской Федерации нет", - завершается сообщение.В столице Венесуэлы Каракасе утрос с субботу прогремела серия взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны.В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.В стране ввели чрезвычайное положение.Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.
В МИД России сделали заявление в связи с ударами по Венесуэле

МИД России осудил военное вмешательство США в дела Венесуэлы

13:34 03.01.2026 (обновлено: 13:38 03.01.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. МИД России осудили акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Текст заявления опубликован на официальном сайте министерства.
"Акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости", - говорится в документе.
В складывающейся ситуации важно не допустить дальнейшей эскалации конфликта и настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога, подчеркнули в ведомстве.
"Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне", - сказано в сообщении.
В МИД в очередной раз выразили солидарность с венесуэльским народом и курсом правления, заявили, что абсолютно согласны с заявлением венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.
Также там подчеркнули, что посольство России в Каракасе функционирует в штатном режиме и поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории Венесуэлы.
"На настоящий момент сведений о пострадавших гражданах Российской Федерации нет", - завершается сообщение.
В столице Венесуэлы Каракасе утрос с субботу прогремела серия взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.
МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны.
В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.
В стране ввели чрезвычайное положение.
Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
