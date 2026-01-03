https://crimea.ria.ru/20260103/v-mid-rossii-sdelali-zayavlenie-v-svyazi-s-udarami-po-venesuele-1152164930.html

В МИД России сделали заявление в связи с ударами по Венесуэле

МИД России осудили акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Текст заявления опубликован на... РИА Новости Крым, 03.01.2026

министерство иностранных дел рф (мид рф)

удары сша по венесуэле

венесуэла

сша

россия

политика

новости

в мире

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. МИД России осудили акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Текст заявления опубликован на официальном сайте министерства.В складывающейся ситуации важно не допустить дальнейшей эскалации конфликта и настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога, подчеркнули в ведомстве."Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне", - сказано в сообщении.В МИД в очередной раз выразили солидарность с венесуэльским народом и курсом правления, заявили, что абсолютно согласны с заявлением венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.Также там подчеркнули, что посольство России в Каракасе функционирует в штатном режиме и поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории Венесуэлы."На настоящий момент сведений о пострадавших гражданах Российской Федерации нет", - завершается сообщение.В столице Венесуэлы Каракасе утрос с субботу прогремела серия взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны.В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.В стране ввели чрезвычайное положение.Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

