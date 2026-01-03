Рейтинг@Mail.ru
В Крыму спасатели вытаскивали машины из снежных заносов - РИА Новости Крым, 03.01.2026
В Крыму спасатели вытаскивали машины из снежных заносов
В Крыму спасатели вытаскивали машины из снежных заносов - РИА Новости Крым, 03.01.2026
В Крыму спасатели вытаскивали машины из снежных заносов
В Крыму за прошедшие спасателям дважды пришлось вытаскивать автомобили, застрявшие в снежных заносах. Об этом сообщили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за прошедшие спасателям дважды пришлось вытаскивать автомобили, застрявшие в снежных заносах. Об этом сообщили в МЧС республики.Накануне в районе горного массива Чатыр-Даг вблизи Барсучьей поляны в результате сложных погодных условий в снегу застрял легковой автомобиль "Нива" с двумя людьми. Им на помощь выезжали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". Туристов быстро нашли и эвакуировали их в Симферополь. В медицинской помощи они не нуждались. А в Бахчисарайском районе спасатели при помощи лебедки эвакуировали машину из снежного заноса в районе села Скалистое. В автомобиле находилось пять человек, медпомощь им не понадобилась.В МЧС напомнили, что в Крыму сохраняются сложные погодные условия. Нахождение в горной местности в данных условиях небезопасно. Как сообщалось, на полуострове на три дня объявлено новое штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек. В связи с этим гражданам рекомендуют не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в открытое море и на открытые водоемы, водителям не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму спасатели вытаскивали машины из снежных заносов

В Крыму за сутки спасатели дважды вытаскивали машины из снежных заносов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за прошедшие спасателям дважды пришлось вытаскивать автомобили, застрявшие в снежных заносах. Об этом сообщили в МЧС республики.
Накануне в районе горного массива Чатыр-Даг вблизи Барсучьей поляны в результате сложных погодных условий в снегу застрял легковой автомобиль "Нива" с двумя людьми. Им на помощь выезжали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". Туристов быстро нашли и эвакуировали их в Симферополь. В медицинской помощи они не нуждались.
А в Бахчисарайском районе спасатели при помощи лебедки эвакуировали машину из снежного заноса в районе села Скалистое. В автомобиле находилось пять человек, медпомощь им не понадобилась.
В МЧС напомнили, что в Крыму сохраняются сложные погодные условия. Нахождение в горной местности в данных условиях небезопасно.
Как сообщалось, на полуострове на три дня объявлено новое штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек. В связи с этим гражданам рекомендуют не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в открытое море и на открытые водоемы, водителям не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
