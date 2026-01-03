https://crimea.ria.ru/20260103/v-krymu-spasateli-vytaskivali-mashiny-iz-snezhnykh-zanosov-1152167212.html

В Крыму спасатели вытаскивали машины из снежных заносов

В Крыму спасатели вытаскивали машины из снежных заносов - РИА Новости Крым, 03.01.2026

В Крыму спасатели вытаскивали машины из снежных заносов

В Крыму за прошедшие спасателям дважды пришлось вытаскивать автомобили, застрявшие в снежных заносах. Об этом сообщили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 03.01.2026

2026-01-03T15:35

2026-01-03T15:35

2026-01-03T15:35

мчс крыма

новости крыма

крым

происшествия

безопасность

штормовое предупреждение

"крым-спас"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152166989_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9906d2a0868099b7d46559c4a1ea4303.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за прошедшие спасателям дважды пришлось вытаскивать автомобили, застрявшие в снежных заносах. Об этом сообщили в МЧС республики.Накануне в районе горного массива Чатыр-Даг вблизи Барсучьей поляны в результате сложных погодных условий в снегу застрял легковой автомобиль "Нива" с двумя людьми. Им на помощь выезжали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". Туристов быстро нашли и эвакуировали их в Симферополь. В медицинской помощи они не нуждались. А в Бахчисарайском районе спасатели при помощи лебедки эвакуировали машину из снежного заноса в районе села Скалистое. В автомобиле находилось пять человек, медпомощь им не понадобилась.В МЧС напомнили, что в Крыму сохраняются сложные погодные условия. Нахождение в горной местности в данных условиях небезопасно. Как сообщалось, на полуострове на три дня объявлено новое штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек. В связи с этим гражданам рекомендуют не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в открытое море и на открытые водоемы, водителям не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, новости крыма, крым, происшествия, безопасность, штормовое предупреждение, "крым-спас"