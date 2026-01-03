Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подростки избили 11-летнего школьника - Бастрыкин ждет доклад
В Крыму подростки избили 11-летнего школьника - Бастрыкин ждет доклад
В Крыму подростки избили 11-летнего школьника - Бастрыкин ждет доклад
В Крыму подростки избили 11-летнего школьника - Бастрыкин ждет доклад
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении подростками 11-летнего школьника в Крыму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении подростками 11-летнего школьника в Крыму.По информации ведомства, инцидент произошел в селе Яркое Поле. Группа подростков на протяжении длительного времени систематически подвергала травле малолетнего. Крымский главк ведомства возбудил уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму подростки избили 11-летнего школьника - Бастрыкин ждет доклад

Бастрыкин ждет доклад по делу об избиении подростками 11-летнего школьника в Крыму

07:57 03.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении подростками 11-летнего школьника в Крыму.
По информации ведомства, инцидент произошел в селе Яркое Поле. Группа подростков на протяжении длительного времени систематически подвергала травле малолетнего.
"В октябре текущего года нарушители избили мальчика в школе, зафиксировав происходящее на камеру мобильного телефона. При этом сотрудники образовательного учреждения мер к обеспечению безопасности малолетнего и пресечению противоправных действий не приняли. Многочисленные обращения матери в уполномоченные органы результатов не принесли, в отношении подростков мер реагирования не принято", - рассказали в СК.
Крымский главк ведомства возбудил уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
