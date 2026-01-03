https://crimea.ria.ru/20260103/v-krymu-podrostki-izbili-11-letnego-shkolnika---bastrykin-zhdet-doklad-1152158397.html
В Крыму подростки избили 11-летнего школьника - Бастрыкин ждет доклад
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении подростками 11-летнего школьника в Крыму. РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении подростками 11-летнего школьника в Крыму.По информации ведомства, инцидент произошел в селе Яркое Поле. Группа подростков на протяжении длительного времени систематически подвергала травле малолетнего. Крымский главк ведомства возбудил уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
