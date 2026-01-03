Рейтинг@Mail.ru
В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детей - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260103/v-khorlakh-pri-udare-vsu-pogibla-odinokaya-mat-pyaterykh-detey-1152165913.html
В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детей
В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детей - РИА Новости Крым, 03.01.2026
В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детей
В Херсонской области назначены первые выплаты семьям погибших и раненным в результате теракта ВСУ. Особое внимание уделяется самым сложным ситуациям, сообщил... РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T14:25
2026-01-03T14:25
атака всу на село хорлы в херсонской области
сергей георгиев
херсонская область
выплаты и компенсации
новости
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152149179_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_788d8993bb987319650682b2accee73b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Херсонской области назначены первые выплаты семьям погибших и раненным в результате теракта ВСУ. Особое внимание уделяется самым сложным ситуациям, сообщил омбудсмен региона Сергей Георгиев.По его словам, сотрудники Социального фонда РФ уже оформили семь пенсий по случаю потери кормильца, и эта работа продолжается. Вместе с этим уточняются списки раненых для оформления больничных. Кроме того, в максимально сжатые сроки выплатят пособия на погребение.Как сообщалось, родным погибших в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, получившим тяжелые и легкие ранения – по 627 тысяч рублей. Людям, получившим ранения легкой степени, выплатят по 313 тысяч рублей.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке &gt;&gt;В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области В Хорлах не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ полностью сгорелиЗахарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152149179_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_80b9b05cddabb773590d6d5f8c08344b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атака всу на село хорлы в херсонской области, сергей георгиев, херсонская область, выплаты и компенсации, новости, атаки всу
В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детей

В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых несовершеннолетних детей - омбудсмен

14:25 03.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Херсонской области назначены первые выплаты семьям погибших и раненным в результате теракта ВСУ. Особое внимание уделяется самым сложным ситуациям, сообщил омбудсмен региона Сергей Георгиев.
По его словам, сотрудники Социального фонда РФ уже оформили семь пенсий по случаю потери кормильца, и эта работа продолжается. Вместе с этим уточняются списки раненых для оформления больничных. Кроме того, в максимально сжатые сроки выплатят пособия на погребение.

"Особое внимание уделяется самым сложным ситуациям. Так, по семье, где в результате трагедии погибла одинокая мать пятерых несовершеннолетних детей, все необходимые документы уже подготовлены. Средства будут перечислены после определения их законного представителя", - написал Георгиев в своем Telegram - канале.

Как сообщалось, родным погибших в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, получившим тяжелые и легкие ранения – по 627 тысяч рублей. Людям, получившим ранения легкой степени, выплатят по 313 тысяч рублей.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области
В Хорлах не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ полностью сгорели
Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
 
Атака ВСУ на село Хорлы в Херсонской областиСергей ГеоргиевХерсонская областьВыплаты и компенсацииНовостиАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:34В больницах Крыма продолжают лечение 12 раненных при атаке ВСУ на Хорлы
14:25В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детей
14:09Огромные очереди на Крымском мосту - проезда ждут уже больше 1000 авто
13:53Новости СВО: противник потерял 1300 боевиков за сутки
13:34В МИД России сделали заявление в связи с ударами по Венесуэле
13:22В Хорлах не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ полностью сгорели
13:13Крымский мост сейчас: в очередях стоят более 550 авто
12:54Удары США по Венесуэле: что известно к данному часу
12:47Крым накроет ливнями
12:44Армия России освободила село Бондарное в 28 километрах от Соледара
12:29Мадуро захватили и вывезли из Венесуэлы - Трамп
12:23Ливни с грозами и с очень сильным ветром идут на Кубань
12:06Стали известны подробности избиения подростками мальчика в Крыму
11:56В Феодосии ветер валил деревья и повредил памятник
11:44В Британии восхитились космическими проектами России
11:27В Венесуэле введено чрезвычайное положение
11:21Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
11:05Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократилось
10:53Венесуэла заявила о военной агрессии США
10:34Армия США отказалась комментировать взрывы в Каракасе
Лента новостейМолния