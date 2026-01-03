В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детей
В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых несовершеннолетних детей - омбудсмен
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Херсонской области назначены первые выплаты семьям погибших и раненным в результате теракта ВСУ. Особое внимание уделяется самым сложным ситуациям, сообщил омбудсмен региона Сергей Георгиев.
По его словам, сотрудники Социального фонда РФ уже оформили семь пенсий по случаю потери кормильца, и эта работа продолжается. Вместе с этим уточняются списки раненых для оформления больничных. Кроме того, в максимально сжатые сроки выплатят пособия на погребение.
"Особое внимание уделяется самым сложным ситуациям. Так, по семье, где в результате трагедии погибла одинокая мать пятерых несовершеннолетних детей, все необходимые документы уже подготовлены. Средства будут перечислены после определения их законного представителя", - написал Георгиев в своем Telegram - канале.
Как сообщалось, родным погибших в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, получившим тяжелые и легкие ранения – по 627 тысяч рублей. Людям, получившим ранения легкой степени, выплатят по 313 тысяч рублей.
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
