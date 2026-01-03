https://crimea.ria.ru/20260103/v-khorlakh-pri-udare-vsu-pogibla-odinokaya-mat-pyaterykh-detey-1152165913.html

В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детей

В Херсонской области назначены первые выплаты семьям погибших и раненным в результате теракта ВСУ. Особое внимание уделяется самым сложным ситуациям, сообщил... РИА Новости Крым, 03.01.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152149179_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_788d8993bb987319650682b2accee73b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Херсонской области назначены первые выплаты семьям погибших и раненным в результате теракта ВСУ. Особое внимание уделяется самым сложным ситуациям, сообщил омбудсмен региона Сергей Георгиев.По его словам, сотрудники Социального фонда РФ уже оформили семь пенсий по случаю потери кормильца, и эта работа продолжается. Вместе с этим уточняются списки раненых для оформления больничных. Кроме того, в максимально сжатые сроки выплатят пособия на погребение.Как сообщалось, родным погибших в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, получившим тяжелые и легкие ранения – по 627 тысяч рублей. Людям, получившим ранения легкой степени, выплатят по 313 тысяч рублей.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области В Хорлах не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ полностью сгорелиЗахарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни

2026

Новости

