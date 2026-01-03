https://crimea.ria.ru/20260103/v-khorlakh-ne-menee-19-tel-pogibshikh-pri-udare-vsu-polnostyu-sgoreli-1152164756.html

В Хорлах не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ полностью сгорели

Не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ по Хорлам полностью сгорели. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ по Хорлам полностью сгорели. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни

