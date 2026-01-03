В Хорлах не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ полностью сгорели
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ по Хорлам полностью сгорели. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В первые минуты Нового года тут же был нанесен удар уже с боеприпасом, который, очевидно, был заряжен зажигательными смесями высокой температуры горения. Об этом говорит то, что более 19 тел было сожжено и около 80% именно термального поражения, то есть от тел остались только фрагменты", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 1".
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
