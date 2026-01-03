https://crimea.ria.ru/20260103/v-kabardino-balkarii-avtomobil-stolknulsya-s-poezdom-1152170809.html

В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом

В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом - РИА Новости Крым, 03.01.2026

В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом

Два человека погибли при столкновении пассажирского поезда с автомобилем в Кабардино-Балкарии, это водитель и пассажир автотранспорта. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 03.01.2026

2026-01-03T18:02

2026-01-03T18:02

2026-01-03T18:02

южная транспортная прокуратура

кабардино-балкария

поезд

дтп

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152170518_0:103:1093:718_1920x0_80_0_0_9f578fb1896a1a174caac9c73f3b1b02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли при столкновении пассажирского поезда с автомобилем в Кабардино-Балкарии, это водитель и пассажир автотранспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.По сведениям Южной транспортной прокуратуры, ДТП случилось на железнодорожном переезде перегона станций Муртазово-Эльхотово, где пассажирский поезд Москва-Владикавказ столкнулся с автомобилем.Авария, по данным Северо-Кавказской железной дороги, произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.Южная транспортная прокуратура организовала по факту столкновения проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус с туристами перевернулся в Тульской области - 10 пострадавшихУходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездомПоезд смял автобус с пассажирами в Хабаровске

кабардино-балкария

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная транспортная прокуратура, кабардино-балкария, поезд, дтп, происшествия