https://crimea.ria.ru/20260103/v-kabardino-balkarii-avtomobil-stolknulsya-s-poezdom-1152170809.html
В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом
В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом - РИА Новости Крым, 03.01.2026
В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом
Два человека погибли при столкновении пассажирского поезда с автомобилем в Кабардино-Балкарии, это водитель и пассажир автотранспорта. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T18:02
2026-01-03T18:02
2026-01-03T18:02
южная транспортная прокуратура
кабардино-балкария
поезд
дтп
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152170518_0:103:1093:718_1920x0_80_0_0_9f578fb1896a1a174caac9c73f3b1b02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли при столкновении пассажирского поезда с автомобилем в Кабардино-Балкарии, это водитель и пассажир автотранспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.По сведениям Южной транспортной прокуратуры, ДТП случилось на железнодорожном переезде перегона станций Муртазово-Эльхотово, где пассажирский поезд Москва-Владикавказ столкнулся с автомобилем.Авария, по данным Северо-Кавказской железной дороги, произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.Южная транспортная прокуратура организовала по факту столкновения проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус с туристами перевернулся в Тульской области - 10 пострадавшихУходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездомПоезд смял автобус с пассажирами в Хабаровске
кабардино-балкария
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152170518_0:0:1093:820_1920x0_80_0_0_9086dc7bc93304c06bb76dc26f9c387a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная транспортная прокуратура, кабардино-балкария, поезд, дтп, происшествия
В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом
Два человека погибли при столкновении машины с поездом в Кабардино-Балкарии
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли при столкновении пассажирского поезда с автомобилем в Кабардино-Балкарии, это водитель и пассажир автотранспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.
По сведениям Южной транспортной прокуратуры, ДТП случилось на железнодорожном переезде перегона станций Муртазово-Эльхотово, где пассажирский поезд Москва-Владикавказ столкнулся с автомобилем.
Авария, по данным Северо-Кавказской железной дороги, произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Южная транспортная прокуратура организовала по факту столкновения проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: