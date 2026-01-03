Рейтинг@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом - РИА Новости Крым, 03.01.2026
В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом
В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом - РИА Новости Крым, 03.01.2026
В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом
Два человека погибли при столкновении пассажирского поезда с автомобилем в Кабардино-Балкарии, это водитель и пассажир автотранспорта. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли при столкновении пассажирского поезда с автомобилем в Кабардино-Балкарии, это водитель и пассажир автотранспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.По сведениям Южной транспортной прокуратуры, ДТП случилось на железнодорожном переезде перегона станций Муртазово-Эльхотово, где пассажирский поезд Москва-Владикавказ столкнулся с автомобилем.Авария, по данным Северо-Кавказской железной дороги, произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.Южная транспортная прокуратура организовала по факту столкновения проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
южная транспортная прокуратура, кабардино-балкария, поезд, дтп, происшествия
В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом

Два человека погибли при столкновении машины с поездом в Кабардино-Балкарии

18:02 03.01.2026
 
© Южная транспортная прокуратураВ Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом
В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом
© Южная транспортная прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли при столкновении пассажирского поезда с автомобилем в Кабардино-Балкарии, это водитель и пассажир автотранспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.
По сведениям Южной транспортной прокуратуры, ДТП случилось на железнодорожном переезде перегона станций Муртазово-Эльхотово, где пассажирский поезд Москва-Владикавказ столкнулся с автомобилем.
© Южная транспортная прокуратураВ Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом
В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом
© Южная транспортная прокуратура
Авария, по данным Северо-Кавказской железной дороги, произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Южная транспортная прокуратура организовала по факту столкновения проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
