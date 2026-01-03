Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии ветер валил деревья и повредил памятник - РИА Новости Крым, 03.01.2026
В Феодосии ветер валил деревья и повредил памятник
В Феодосии ветер валил деревья и повредил памятник - РИА Новости Крым, 03.01.2026
В Феодосии ветер валил деревья и повредил памятник
Сильный ветер повалил деревья в Феодосийском округе, в поселке Приморский поврежден памятник. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T11:56
2026-01-03T11:57
феодосия
погода в крыму
штормовое предупреждение
происшествия
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Сильный ветер повалил деревья в Феодосийском округе, в поселке Приморский поврежден памятник. Об этом сообщили в администрации города.Коммунальные службы совместно с сотрудниками "Крым-Спас" оперативно убрали упавшие большие ветки. На улицах ул. Греческой и Первушина в Феодосии пилят и вывозят упавшие деревья.По автодороге Коктебель-Щебетовка из-за поваленного на проезжую часть дерева был затруднен проезд транспорта. Бригада Судакского управления "Крымавтодора" устраняет аварийную ситуацию. Также энергетики устранили аварии на сетях в селах Виноградное и Пионерское, работы продолжаются по заявкам.В Крыму действует штормовое предупреждение. В течение суток 3 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На реках Краснодарского края прогнозируют опасный подъем уровня водыНа Фиоленте под Севастополем вводят графики временного отключения светаМощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогах
феодосия
крым
феодосия, погода в крыму, штормовое предупреждение, происшествия, новости крыма, крым
В Феодосии ветер валил деревья и повредил памятник

В Феодосии сильный ветер валил деревья и повредил памятник

11:56 03.01.2026 (обновлено: 11:57 03.01.2026)
 
В Феодосии ветер валил деревья
В Феодосии ветер валил деревья
© Администрация Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Сильный ветер повалил деревья в Феодосийском округе, в поселке Приморский поврежден памятник. Об этом сообщили в администрации города.
"В результате непогоды в Феодосийском округе произошло повреждение памятника в поселке Приморском. Также выявлены упавшие деревья и крупные ветки в населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Коммунальные службы совместно с сотрудниками "Крым-Спас" оперативно убрали упавшие большие ветки. На улицах ул. Греческой и Первушина в Феодосии пилят и вывозят упавшие деревья.
© Администрация ФеодосииВ Феодосии ветер валил деревья
В Феодосии ветер валил деревья
© Администрация Феодосии
В Феодосии ветер валил деревья
По автодороге Коктебель-Щебетовка из-за поваленного на проезжую часть дерева был затруднен проезд транспорта. Бригада Судакского управления "Крымавтодора" устраняет аварийную ситуацию.
Также энергетики устранили аварии на сетях в селах Виноградное и Пионерское, работы продолжаются по заявкам.
В Крыму действует штормовое предупреждение. В течение суток 3 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
Лента новостейМолния