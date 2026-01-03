https://crimea.ria.ru/20260103/v-britanii-voskhitilis-kosmicheskimi-proektami-rossii-1152162154.html

В Британии восхитились космическими проектами России

В Британии восхитились космическими проектами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Известнейшее английское издание The Telegraph с восторгом описало для британцев проект космической базы с искусственной гравитацией авторства российской корпорации "Энергия".Она со ссылкой на Роспатент описывает новый российский проект: база будет вращаться со скоростью пять оборотов в минуту, создавая центробежную силу, составляющую половину земной силы тяжести.По словам автора статьи, в настоящее время космонавты на орбитальной станции работают в условиях пониженной гравитации, что пагубно отражается на здоровье человека, приводя к потере мышечной массы, снижению плотности костей, сердечной недостаточности, изменениям иммунной системы, а также проблемам со зрением и умственными способностями.Также в публикации описывается, что для того, чтобы собрать станцию на орбите, надо будет произвести несколько запусков. Грандиозное сооружение будут строить изнутри наружу, добавляя обитаемые отсеки по мере необходимости.По словам автора статьи, концепцию кольцевидной вращающейся космической станции первым предложил русский ученый и теоретик ракетостроения Константин Циолковский. В 1975 году НАСА и Стэнфордский университет также выдвинули идею вращающейся антигравитационной космической станции. Она должна была иметь диаметр более полутора километров, на ней планировалось разместить на постоянной основе 10 000 жителей."В 2011 году НАСА приступила к разработке вращающейся космической станции Nautilus-X, однако проект отменили из-за бюджетных ограничений", - говорится в статье.РКК "Энергия" — ракетно-космическая корпорация, одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности СССР и России, один из двух (наряду с НПО машиностроения/ОКБ-52) разработчиков полного спектра ракетной и космической техники — ракет-носителей, спутников, автоматических межпланетных станций, пилотируемых космических кораблей, пилотируемых орбитальных станций и их модулей, военных баллистических, крылатых и прочих ракет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия построит электростанцию на ЛунеКакие задачи позволит решить лунная программа РоссииКосмонавты с МКС поздравили россиян с высоты 400 км

