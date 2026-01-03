https://crimea.ria.ru/20260103/v-bolnitsakh-kryma-prodolzhayut-lechenie-12-ranennykh-pri-atake-vsu-na-khorly-1152166101.html

В больницах Крыма продолжают лечение 12 раненных при атаке ВСУ на Хорлы

В больницах Крыма продолжают лечение 12 раненных при атаке ВСУ на Хорлы - РИА Новости Крым, 03.01.2026

В больницах Крыма продолжают лечение 12 раненных при атаке ВСУ на Хорлы

В больницах Крыма по состоянию на 3 января остаются 12 человек, пострадавших от удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области, двоих перевели на амбулаторное... РИА Новости Крым, 03.01.2026

2026-01-03T14:34

2026-01-03T14:34

2026-01-03T14:34

атака всу на село хорлы в херсонской области

минздрав крыма

новости крыма

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/12/1119066434_0:89:1620:1000_1920x0_80_0_0_1e6502585771d0c6fc3f8f472e28cd59.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В больницах Крыма по состоянию на 3 января остаются 12 человек, пострадавших от удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области, двоих перевели на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в минздраве республики.Состояние двух из 12 пациентов по-прежнему оценивается как тяжелое, два пациента были направлены на амбулаторное лечение.Ранее сообщалось, что раненного при атаке ВСУ в селе Хорлы Херсонской области 12-летнего мальчика, который находится в тяжелом состоянии в Республиканской детской клинической больнице в Симферополе, планируют доставить санитарной авиацией в Москву для дальнейшего оказания помощи.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детейВ Крым доставили еще пятерых пострадавших при теракте ВСУ в ХорлахВ Крыму скончалась раненная при атаке на Хорлы женщина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на село хорлы в херсонской области, минздрав крыма, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе