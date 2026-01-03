Рейтинг@Mail.ru
В больницах Крыма продолжают лечение 12 раненных при атаке ВСУ на Хорлы - РИА Новости Крым, 03.01.2026
В больницах Крыма продолжают лечение 12 раненных при атаке ВСУ на Хорлы
В больницах Крыма продолжают лечение 12 раненных при атаке ВСУ на Хорлы - РИА Новости Крым, 03.01.2026
В больницах Крыма продолжают лечение 12 раненных при атаке ВСУ на Хорлы
В больницах Крыма по состоянию на 3 января остаются 12 человек, пострадавших от удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области, двоих перевели на амбулаторное... РИА Новости Крым, 03.01.2026
атака всу на село хорлы в херсонской области
минздрав крыма
новости крыма
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В больницах Крыма по состоянию на 3 января остаются 12 человек, пострадавших от удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области, двоих перевели на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в минздраве республики.Состояние двух из 12 пациентов по-прежнему оценивается как тяжелое, два пациента были направлены на амбулаторное лечение.Ранее сообщалось, что раненного при атаке ВСУ в селе Хорлы Херсонской области 12-летнего мальчика, который находится в тяжелом состоянии в Республиканской детской клинической больнице в Симферополе, планируют доставить санитарной авиацией в Москву для дальнейшего оказания помощи.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке &gt;&gt;
Новости
атака всу на село хорлы в херсонской области, минздрав крыма, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе
В больницах Крыма продолжают лечение 12 раненных при атаке ВСУ на Хорлы

Двоих раненных в Хорлах выписали из больниц Крыма на амбулаторное лечение

14:34 03.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСмотровой кабинет Медцентра больницы им. Семашко
Смотровой кабинет Медцентра больницы им. Семашко - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В больницах Крыма по состоянию на 3 января остаются 12 человек, пострадавших от удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области, двоих перевели на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в минздраве республики.
"Пятеро детей продолжают получать медицинскую помощь в Республиканской детской клинической больнице, пять взрослых - в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи N6 и два пациента - в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко", - говорится в сообщении.
Состояние двух из 12 пациентов по-прежнему оценивается как тяжелое, два пациента были направлены на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что раненного при атаке ВСУ в селе Хорлы Херсонской области 12-летнего мальчика, который находится в тяжелом состоянии в Республиканской детской клинической больнице в Симферополе, планируют доставить санитарной авиацией в Москву для дальнейшего оказания помощи.
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детей
В Крым доставили еще пятерых пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах
В Крыму скончалась раненная при атаке на Хорлы женщина
 
Атака ВСУ на село Хорлы в Херсонской областиМинздрав КрымаНовости КрымаКрымЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
