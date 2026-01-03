https://crimea.ria.ru/20260103/udary-ssha-po-venesuele-chto-izvestno-k-dannomu-chasu-1152163262.html

Удары США по Венесуэле: что известно к данному часу

Удары США по Венесуэле: что известно к данному часу

Информация о пострадавших или погибших при взрывах в Каракасе гражданах России не поступала. Об этом сообщили в посольстве РФ в Венесуэле. РИА Новости Крым, 03.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Информация о пострадавших или погибших при взрывах в Каракасе гражданах России не поступала. Об этом сообщили в посольстве РФ в Венесуэле.По районам, где расположена российская дипмиссия, а также прилегающим к ним частям венесуэльской столицы удары не наносились, отметили в посольстве. Все сотрудники диппредставительства находятся в безопасности.Удары США по Венесуэле - главное к этому часуПриблизительно в 9.00 по московскому времени в нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. В это время в столице Венесуэлы было 3.00 ночи. Звуки детонации были слышны в разных частях города.Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. Также местные жители сообщили о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо, а также в городе Игерот. В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.Американские чиновники заявили CBS, что "осведомлены о сообщениях о взрывах". Представители армии отказались подтверждать New York Times свою причастность к ним. Но чуть позже журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских официальных лиц сообщила СМИ, что президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов Венесуэлы, в том числе военных. Чуть позже Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле.Власти Республики заявили, что цель нападения США на страну — взятие под контроль ее нефти и минеральных ресурсов. Президент страны Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение, призвал жителей эвакуироваться и отдал приказ о немедленном развертывании комплексной обороны страны. МИД Венесуэлы сообщил, что Каракас оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.В ответ на известия об ударах президент Колумбии Густаво Петро призвал Организацию американских государств (ОАГ) и ООН срочно провести заседание по сложившейся ситуации. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес потребовал немедленной реакции международного сообщества на нападение США на Венесуэлу, а вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что Венесуэла не представляла угроз для США, военная операция Вашингтона не имеет под собой никаких оснований.Позже Дональд Трамп заявил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

