Рейтинг@Mail.ru
Удары США по Венесуэле: что известно к данному часу - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260103/udary-ssha-po-venesuele-chto-izvestno-k-dannomu-chasu-1152163262.html
Удары США по Венесуэле: что известно к данному часу
Удары США по Венесуэле: что известно к данному часу - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Удары США по Венесуэле: что известно к данному часу
Информация о пострадавших или погибших при взрывах в Каракасе гражданах России не поступала. Об этом сообщили в посольстве РФ в Венесуэле. РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T12:54
2026-01-03T12:55
венесуэла
дональд трамп
сша
новости
николас мадуро
в мире
удары сша по венесуэле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152160323_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_03dafe45487f9f480eca55bb6b3b68b4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Информация о пострадавших или погибших при взрывах в Каракасе гражданах России не поступала. Об этом сообщили в посольстве РФ в Венесуэле.По районам, где расположена российская дипмиссия, а также прилегающим к ним частям венесуэльской столицы удары не наносились, отметили в посольстве. Все сотрудники диппредставительства находятся в безопасности.Удары США по Венесуэле - главное к этому часуПриблизительно в 9.00 по московскому времени в нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. В это время в столице Венесуэлы было 3.00 ночи. Звуки детонации были слышны в разных частях города.Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. Также местные жители сообщили о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо, а также в городе Игерот. В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.Американские чиновники заявили CBS, что "осведомлены о сообщениях о взрывах". Представители армии отказались подтверждать New York Times свою причастность к ним. Но чуть позже журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских официальных лиц сообщила СМИ, что президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов Венесуэлы, в том числе военных. Чуть позже Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле.Власти Республики заявили, что цель нападения США на страну — взятие под контроль ее нефти и минеральных ресурсов. Президент страны Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение, призвал жителей эвакуироваться и отдал приказ о немедленном развертывании комплексной обороны страны. МИД Венесуэлы сообщил, что Каракас оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.В ответ на известия об ударах президент Колумбии Густаво Петро призвал Организацию американских государств (ОАГ) и ООН срочно провести заседание по сложившейся ситуации. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес потребовал немедленной реакции международного сообщества на нападение США на Венесуэлу, а вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что Венесуэла не представляла угроз для США, военная операция Вашингтона не имеет под собой никаких оснований.Позже Дональд Трамп заявил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260103/moschnye-vzryvy-progremeli-v-stolitse-venesuely-karakase-1152159558.html
венесуэла
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152160323_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_9f08f4d4d392bdcab8ccc97d1336ed6e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
венесуэла, дональд трамп, сша, новости, николас мадуро, в мире, удары сша по венесуэле
Удары США по Венесуэле: что известно к данному часу

США ударили по Венесуэле - что происходит в Каракасе

12:54 03.01.2026 (обновлено: 12:55 03.01.2026)
 
© AP Photo Matias DelacroixНад аэропортом Ла-Карлота поднимается дым после взрывов и пролетов низколетящих самолетов в Каракасе, Венесуэла, суббота, 3 января 2026 года. (Фото AP/Матиас Делакруа)
Над аэропортом Ла-Карлота поднимается дым после взрывов и пролетов низколетящих самолетов в Каракасе, Венесуэла, суббота, 3 января 2026 года. (Фото AP/Матиас Делакруа) - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo Matias Delacroix
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Информация о пострадавших или погибших при взрывах в Каракасе гражданах России не поступала. Об этом сообщили в посольстве РФ в Венесуэле.
"Информация о пострадавших или погибших гражданах Российской Федерации не поступала. Посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны", - говорится в сообщении.
По районам, где расположена российская дипмиссия, а также прилегающим к ним частям венесуэльской столицы удары не наносились, отметили в посольстве. Все сотрудники диппредставительства находятся в безопасности.

Удары США по Венесуэле - главное к этому часу

Приблизительно в 9.00 по московскому времени в нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. В это время в столице Венесуэлы было 3.00 ночи. Звуки детонации были слышны в разных частях города.
Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. Также местные жители сообщили о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо, а также в городе Игерот.
В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.
Американские чиновники заявили CBS, что "осведомлены о сообщениях о взрывах". Представители армии отказались подтверждать New York Times свою причастность к ним. Но чуть позже журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских официальных лиц сообщила СМИ, что президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов Венесуэлы, в том числе военных. Чуть позже Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле.
Власти Республики заявили, что цель нападения США на страну — взятие под контроль ее нефти и минеральных ресурсов. Президент страны Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение, призвал жителей эвакуироваться и отдал приказ о немедленном развертывании комплексной обороны страны. МИД Венесуэлы сообщил, что Каракас оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.
В ответ на известия об ударах президент Колумбии Густаво Петро призвал Организацию американских государств (ОАГ) и ООН срочно провести заседание по сложившейся ситуации. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес потребовал немедленной реакции международного сообщества на нападение США на Венесуэлу, а вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что Венесуэла не представляла угроз для США, военная операция Вашингтона не имеет под собой никаких оснований.
Позже Дональд Трамп заявил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Авиаудары ВВС США по крупнейшему острову Венесуэлы Исла-Маргарита - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
09:50
Мощные взрывы прогремели в столице Венесуэлы Каракасе
 
ВенесуэлаДональд ТрампСШАНовостиНиколас МадуроВ миреУдары США по Венесуэле
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54Удары США по Венесуэле: что известно к данному часу
12:47Крым накроет ливнями
12:44Армия России освободила село Бондарное в 28 километрах от Соледара
12:29Мадуро захватили и вывезли из Венесуэлы - Трамп
12:23Ливни с грозами и с очень сильным ветром идут на Кубань
12:06Стали известны подробности избиения подростками мальчика в Крыму
11:56В Феодосии ветер валил деревья и повредил памятник
11:44В Британии восхитились космическими проектами России
11:27В Венесуэле введено чрезвычайное положение
11:21Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
11:05Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократилось
10:53Венесуэла заявила о военной агрессии США
10:34Армия США отказалась комментировать взрывы в Каракасе
10:12Эффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90%
09:50Мощные взрывы прогремели в столице Венесуэлы Каракасе 0:38
09:36Избиение подростками мальчика в Крыму - прокуратура организовала проверку
09:24На Крымском мосту начала расти очередь
09:01На Кубани полностью восстановлено ж/д сообщение после снегопадов
08:48"Человек-амфибия": снятый в Крыму кинохит вышел на экраны 64 года назад
08:28Крымский мост сейчас - ситуация на утро 3 января
Лента новостейМолния