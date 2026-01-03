Удары США по Венесуэле: что известно к данному часу

https://crimea.ria.ru/20260103/udary-ssha-po-venesuele-chto-izvestno-k-dannomu-chasu-1152163262.html
Информация о пострадавших или погибших при взрывах в Каракасе гражданах России не поступала. Об этом сообщили в посольстве РФ в Венесуэле. РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Информация о пострадавших или погибших при взрывах в Каракасе гражданах России не поступала. Об этом сообщили в посольстве РФ в Венесуэле.По районам, где расположена российская дипмиссия, а также прилегающим к ним частям венесуэльской столицы удары не наносились, отметили в посольстве. Все сотрудники диппредставительства находятся в безопасности.Удары США по Венесуэле - главное к этому часуПриблизительно в 9.00 по московскому времени в нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. В это время в столице Венесуэлы было 3.00 ночи. Звуки детонации были слышны в разных частях города.Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. Также местные жители сообщили о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо, а также в городе Игерот. В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.Американские чиновники заявили CBS, что "осведомлены о сообщениях о взрывах". Представители армии отказались подтверждать New York Times свою причастность к ним. Но чуть позже журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских официальных лиц сообщила СМИ, что президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов Венесуэлы, в том числе военных. Чуть позже Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле.Власти Республики заявили, что цель нападения США на страну — взятие под контроль ее нефти и минеральных ресурсов. Президент страны Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение, призвал жителей эвакуироваться и отдал приказ о немедленном развертывании комплексной обороны страны. МИД Венесуэлы сообщил, что Каракас оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.В ответ на известия об ударах президент Колумбии Густаво Петро призвал Организацию американских государств (ОАГ) и ООН срочно провести заседание по сложившейся ситуации. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес потребовал немедленной реакции международного сообщества на нападение США на Венесуэлу, а вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что Венесуэла не представляла угроз для США, военная операция Вашингтона не имеет под собой никаких оснований.Позже Дональд Трамп заявил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Удары США по Венесуэле: что известно к данному часу
12:54 03.01.2026 (обновлено: 12:55 03.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Информация о пострадавших или погибших при взрывах в Каракасе гражданах России не поступала. Об этом сообщили в посольстве РФ в Венесуэле.
"Информация о пострадавших или погибших гражданах Российской Федерации не поступала. Посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны", - говорится в сообщении.
По районам, где расположена российская дипмиссия, а также прилегающим к ним частям венесуэльской столицы удары не наносились, отметили в посольстве. Все сотрудники диппредставительства находятся в безопасности.
Удары США по Венесуэле - главное к этому часу
Приблизительно в 9.00 по московскому времени в нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов
. В это время в столице Венесуэлы было 3.00 ночи. Звуки детонации были слышны в разных частях города.
Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. Также местные жители сообщили о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо, а также в городе Игерот.
В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.
Американские чиновники заявили CBS, что "осведомлены о сообщениях о взрывах". Представители армии отказались подтверждать
New York Times свою причастность к ним. Но чуть позже журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских официальных лиц сообщила СМИ, что президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов Венесуэлы, в том числе военных. Чуть позже Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле.
Власти Республики заявили, что цель нападения США на страну — взятие под контроль ее нефти и минеральных ресурсов. Президент страны Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение
, призвал жителей эвакуироваться и отдал приказ о немедленном развертывании комплексной обороны страны. МИД Венесуэлы сообщил, что Каракас оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.
В ответ на известия об ударах президент Колумбии Густаво Петро призвал Организацию американских государств (ОАГ) и ООН срочно провести заседание по сложившейся ситуации. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес потребовал немедленной реакции международного сообщества на нападение США на Венесуэлу, а вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что Венесуэла не представляла угроз для США, военная операция Вашингтона не имеет под собой никаких оснований.
Позже Дональд Трамп заявил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.
