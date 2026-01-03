https://crimea.ria.ru/20260103/tramp-ne-isklyuchil-novykh-udarov-po-venesuele-1152169892.html
Трамп не исключил новых ударов по Венесуэле
Трамп не исключил новых ударов по Венесуэле - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Трамп не исключил новых ударов по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле, он заявил, что США готовы к этому. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T17:30
2026-01-03T17:30
2026-01-03T17:33
Трамп не исключил новых ударов по Венесуэле
Трамп не исключил повторных ударов по Венесуэле
17:30 03.01.2026 (обновлено: 17:33 03.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле, он заявил, что США готовы к этому. Об этом пишет РИА Новости.
"Вы знаете, мы готовы ко второй волне. У нас все готово, и это было так мощно, что нет необходимости этого делать, но мы готовы", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.
По словам Трампа, Вашингтон не может позволить кому-то другому прийти к власти в боливарианской республике.
"Мы не можем рисковать и позволить кому-то другому прийти и просто продолжить с того места, где он остановился. Поэтому мы принимаем это решение прямо сейчас", - сказал он.
Трамп ранее заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом
в южном округе Нью-Йорка.
Удары США по Венесуэле
В столице Венесуэлы Каракасе утро с субботу прогремела серия взрывов.
Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.
МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны.
В ведомстве подчеркнули
, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.
В стране ввели чрезвычайное положение.
Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.
Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.
