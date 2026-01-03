Рейтинг@Mail.ru
Трамп не исключил новых ударов по Венесуэле - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Трамп не исключил новых ударов по Венесуэле
Трамп не исключил новых ударов по Венесуэле - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Трамп не исключил новых ударов по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле, он заявил, что США готовы к этому. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле, он заявил, что США готовы к этому. Об этом пишет РИА Новости.По словам Трампа, Вашингтон не может позволить кому-то другому прийти к власти в боливарианской республике."Мы не можем рисковать и позволить кому-то другому прийти и просто продолжить с того места, где он остановился. Поэтому мы принимаем это решение прямо сейчас", - сказал он.Трамп ранее заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.Удары США по ВенесуэлеВ столице Венесуэлы Каракасе утро с субботу прогремела серия взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны.В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.В стране ввели чрезвычайное положение.Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.
венесуэла
сша
дональд трамп, венесуэла, удары сша по венесуэле, сша, новости, в мире
Трамп не исключил новых ударов по Венесуэле

Трамп не исключил повторных ударов по Венесуэле

17:30 03.01.2026 (обновлено: 17:33 03.01.2026)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле, он заявил, что США готовы к этому. Об этом пишет РИА Новости.
"Вы знаете, мы готовы ко второй волне. У нас все готово, и это было так мощно, что нет необходимости этого делать, но мы готовы", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.
По словам Трампа, Вашингтон не может позволить кому-то другому прийти к власти в боливарианской республике.
"Мы не можем рисковать и позволить кому-то другому прийти и просто продолжить с того места, где он остановился. Поэтому мы принимаем это решение прямо сейчас", - сказал он.
Трамп ранее заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.

Удары США по Венесуэле

В столице Венесуэлы Каракасе утро с субботу прогремела серия взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.
МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны.
В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.
В стране ввели чрезвычайное положение.
Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.
Все о ситуации - по ссылке >>>
Лента новостейМолния