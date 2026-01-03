https://crimea.ria.ru/20260103/teplo-sredizemnogo-morya-i-dozhdi-pogoda-v-krymu-3-yanvarya-1152148400.html
Тепло Средиземного моря и дожди: погода в Крыму 3 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В пятницу погоду Крыма будет определять обширный Атлантический циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки. Такой прогноз дали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днём дождь. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +7...+9.В Севастополе облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +10...+12.
