Тепло Средиземного моря и дожди: погода в Крыму 3 января
https://crimea.ria.ru/20260103/teplo-sredizemnogo-morya-i-dozhdi-pogoda-v-krymu-3-yanvarya-1152148400.html
Тепло Средиземного моря и дожди: погода в Крыму 3 января
Тепло Средиземного моря и дожди: погода в Крыму 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Тепло Средиземного моря и дожди: погода в Крыму 3 января
В пятницу погоду Крыма будет определять обширный Атлантический циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки.
2026-01-03T00:01
2026-01-03T00:01
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150106098_0:24:1281:744_1920x0_80_0_0_8a676e5aa5537cd0c1c28778e7462025.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В пятницу погоду Крыма будет определять обширный Атлантический циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки. Такой прогноз дали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днём дождь. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +7...+9.В Севастополе облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +10...+12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Тепло Средиземного моря и дожди: погода в Крыму 3 января

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В пятницу погоду Крыма будет определять обширный Атлантический циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки. Такой прогноз дали в республиканском гидрометцентре.
"Ночью без осадков; днем дожди, в южных районах сильные, в горах со снегом. Ветер юго-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью ночью +1…+6, в горах 0…-5, днем потеплеет до +7…+12, в горах 0…+5", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днём дождь. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +7...+9.
В Севастополе облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +10...+12.
Лента новостейМолния