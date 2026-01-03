https://crimea.ria.ru/20260103/tela-dvoikh-detey-obnaruzhili-v-odnoy-iz-kvartir-v-ust-ilimske-1152169448.html
Тела двоих детей обнаружили в одной из квартир в Усть-Илимске
Тела двоих детей обнаружили в одной из квартир в Усть-Илимске - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Тела двоих детей обнаружили в одной из квартир в Усть-Илимске
В городе Усть-Илимск Иркутской области в одной из квартир на проспекте Карла Маркса обнаружили тела двоих детей шести и восьми лет с признаками насильственной... РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В городе Усть-Илимск Иркутской области в одной из квартир на проспекте Карла Маркса обнаружили тела двоих детей шести и восьми лет с признаками насильственной смерти. О трагедии сообщает Следственный комитет по Иркутской области.По факту убийства двух детей возбуждено уголовное дело, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием устанавливает все обстоятельства, причины и условия совершенного преступления.Несколькими днями ранее в Иркутске в квартире нашли убитыми двоих детей - трех и пяти лет. По подозрению в совершении преступления задержана их мать, было возбуждено уголовное дело. По информации омбудсмена Иркутской области Татьяны Афанасьевой, семья считалась благополучной, на учете не состояла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
