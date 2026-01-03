Рейтинг@Mail.ru
Тела двоих детей обнаружили в одной из квартир в Усть-Илимске
Тела двоих детей обнаружили в одной из квартир в Усть-Илимске
Тела двоих детей обнаружили в одной из квартир в Усть-Илимске - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Тела двоих детей обнаружили в одной из квартир в Усть-Илимске
В городе Усть-Илимск Иркутской области в одной из квартир на проспекте Карла Маркса обнаружили тела двоих детей шести и восьми лет с признаками насильственной... РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T17:09
2026-01-03T17:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В городе Усть-Илимск Иркутской области в одной из квартир на проспекте Карла Маркса обнаружили тела двоих детей шести и восьми лет с признаками насильственной смерти. О трагедии сообщает Следственный комитет по Иркутской области.По факту убийства двух детей возбуждено уголовное дело, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием устанавливает все обстоятельства, причины и условия совершенного преступления.Несколькими днями ранее в Иркутске в квартире нашли убитыми двоих детей - трех и пяти лет. По подозрению в совершении преступления задержана их мать, было возбуждено уголовное дело. По информации омбудсмена Иркутской области Татьяны Афанасьевой, семья считалась благополучной, на учете не состояла.
Тела двоих детей обнаружили в одной из квартир в Усть-Илимске

Двое детей с признаками насильственной смерти обнаружены в Усть-Илимске Иркутской области

17:09 03.01.2026
 
© СК РоссииСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ
© СК России
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В городе Усть-Илимск Иркутской области в одной из квартир на проспекте Карла Маркса обнаружили тела двоих детей шести и восьми лет с признаками насильственной смерти. О трагедии сообщает Следственный комитет по Иркутской области.
"Подозреваемый — отец малолетних детей — после совершения убийства нанес себе ножевые ранения, от которых скончался в больнице. Накануне между мужчиной и его супругой произошел конфликт на почве ревности, и она уехала к своей матери", - говорится в сообщении.
По факту убийства двух детей возбуждено уголовное дело, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием устанавливает все обстоятельства, причины и условия совершенного преступления.
Несколькими днями ранее в Иркутске в квартире нашли убитыми двоих детей - трех и пяти лет. По подозрению в совершении преступления задержана их мать, было возбуждено уголовное дело. По информации омбудсмена Иркутской области Татьяны Афанасьевой, семья считалась благополучной, на учете не состояла.
Лента новостейМолния