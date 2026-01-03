Стали известны подробности избиения подростками мальчика в Крыму

https://crimea.ria.ru/20260103/stali-izvestny-podrobnosti-izbieniya-podrostkami-malchika-v-krymu--1152162922.html

11-летнего мальчика из крымского села Яркое Поле избили его одноклассники. Об этом сообщили в МВД по республике. РИА Новости Крым, 03.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. 11-летнего мальчика из крымского села Яркое Поле избили его одноклассники. Об этом сообщили в МВД по республике.По данным ведомства, 23 октября 2025 года в полицию Кировского района поступило заявление о нанесении травм школьнику 2014 года рождения в селе Яркое Поле. Согласно справке из медучреждения, предоставленной в ОМВД России по Кировскому району, у местного школьника зафиксирован ушиб голени. В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статьям о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, 11 ноября прошло расширенное совещание при главе администрации Кировского района и участием представителей полиции и прокуратуры, отдела образования, администрации школы, заявителя и законных представителей малолетних, с целью детального изучения обстоятельств произошедшего и выработки мер по предотвращению подобных случаев в будущем.По информации СК РФ, группа подростков на протяжении длительного времени систематически подвергала мальчика травле, а в октябре прошлого года они избили школьника, снимая все на телефон. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад.Прокуратура Крыма начала проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

