Стали известны подробности избиения подростками мальчика в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. 11-летнего мальчика из крымского села Яркое Поле избили его одноклассники. Об этом сообщили в МВД по республике.По данным ведомства, 23 октября 2025 года в полицию Кировского района поступило заявление о нанесении травм школьнику 2014 года рождения в селе Яркое Поле. Согласно справке из медучреждения, предоставленной в ОМВД России по Кировскому району, у местного школьника зафиксирован ушиб голени. В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статьям о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, 11 ноября прошло расширенное совещание при главе администрации Кировского района и участием представителей полиции и прокуратуры, отдела образования, администрации школы, заявителя и законных представителей малолетних, с целью детального изучения обстоятельств произошедшего и выработки мер по предотвращению подобных случаев в будущем.По информации СК РФ, группа подростков на протяжении длительного времени систематически подвергала мальчика травле, а в октябре прошлого года они избили школьника, снимая все на телефон. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад.Прокуратура Крыма начала проверку.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. 11-летнего мальчика из крымского села Яркое Поле избили его одноклассники. Об этом сообщили в МВД по республике.
По данным ведомства, 23 октября 2025 года в полицию Кировского района поступило заявление о нанесении травм школьнику 2014 года рождения в селе Яркое Поле. Согласно справке из медучреждения, предоставленной в ОМВД России по Кировскому району, у местного школьника зафиксирован ушиб голени.
"В связи с распространившейся информацией в сети интернет по факту избиения 11-летнего школьника его сверстниками в Кировском районе, сотрудниками полиции проведена проверка. Правоохранителями установлены все участники конфликта – трое 11-летних одноклассников потерпевшего", - рассказали в МВД.
В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статьям о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Кроме того, 11 ноября прошло расширенное совещание при главе администрации Кировского района и участием представителей полиции и прокуратуры, отдела образования, администрации школы, заявителя и законных представителей малолетних, с целью детального изучения обстоятельств произошедшего и выработки мер по предотвращению подобных случаев в будущем.
По информации СК РФ, группа подростков на протяжении длительного времени систематически подвергала мальчика травле, а в октябре прошлого года они избили школьника, снимая все на телефон. По данному факту было возбуждено уголовное дело
. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад.
Прокуратура Крыма начала проверку.
