Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности избиения подростками мальчика в Крыму - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260103/stali-izvestny-podrobnosti-izbieniya-podrostkami-malchika-v-krymu--1152162922.html
Стали известны подробности избиения подростками мальчика в Крыму
Стали известны подробности избиения подростками мальчика в Крыму - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Стали известны подробности избиения подростками мальчика в Крыму
11-летнего мальчика из крымского села Яркое Поле избили его одноклассники. Об этом сообщили в МВД по республике. РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T12:06
2026-01-03T12:06
крым
новости крыма
мвд по республике крым
происшествия
дети
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3ad1af52a054699fb7c8b662bc019c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. 11-летнего мальчика из крымского села Яркое Поле избили его одноклассники. Об этом сообщили в МВД по республике.По данным ведомства, 23 октября 2025 года в полицию Кировского района поступило заявление о нанесении травм школьнику 2014 года рождения в селе Яркое Поле. Согласно справке из медучреждения, предоставленной в ОМВД России по Кировскому району, у местного школьника зафиксирован ушиб голени. В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статьям о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, 11 ноября прошло расширенное совещание при главе администрации Кировского района и участием представителей полиции и прокуратуры, отдела образования, администрации школы, заявителя и законных представителей малолетних, с целью детального изучения обстоятельств произошедшего и выработки мер по предотвращению подобных случаев в будущем.По информации СК РФ, группа подростков на протяжении длительного времени систематически подвергала мальчика травле, а в октябре прошлого года они избили школьника, снимая все на телефон. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад.Прокуратура Крыма начала проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_90:0:1229:854_1920x0_80_0_0_fbe9a672724b42fb3353b4609411571d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, мвд по республике крым, происшествия, дети, закон и право
Стали известны подробности избиения подростками мальчика в Крыму

11-летнего мальчика в Крыму избили его одноклассники - МВД

12:06 03.01.2026
 
© Полиция СевастополяШеврон полиции
Шеврон полиции
© Полиция Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. 11-летнего мальчика из крымского села Яркое Поле избили его одноклассники. Об этом сообщили в МВД по республике.
По данным ведомства, 23 октября 2025 года в полицию Кировского района поступило заявление о нанесении травм школьнику 2014 года рождения в селе Яркое Поле. Согласно справке из медучреждения, предоставленной в ОМВД России по Кировскому району, у местного школьника зафиксирован ушиб голени.
"В связи с распространившейся информацией в сети интернет по факту избиения 11-летнего школьника его сверстниками в Кировском районе, сотрудниками полиции проведена проверка. Правоохранителями установлены все участники конфликта – трое 11-летних одноклассников потерпевшего", - рассказали в МВД.
В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статьям о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Кроме того, 11 ноября прошло расширенное совещание при главе администрации Кировского района и участием представителей полиции и прокуратуры, отдела образования, администрации школы, заявителя и законных представителей малолетних, с целью детального изучения обстоятельств произошедшего и выработки мер по предотвращению подобных случаев в будущем.
По информации СК РФ, группа подростков на протяжении длительного времени систематически подвергала мальчика травле, а в октябре прошлого года они избили школьника, снимая все на телефон. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад.
Прокуратура Крыма начала проверку.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаМВД по Республике КрымПроисшествиядетиЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54Удары США по Венесуэле: что известно к данному часу
12:47Крым накроет ливнями
12:44Армия России освободила село Бондарное в 28 километрах от Соледара
12:29Мадуро захватили и вывезли из Венесуэлы - Трамп
12:23Ливни с грозами и с очень сильным ветром идут на Кубань
12:06Стали известны подробности избиения подростками мальчика в Крыму
11:56В Феодосии ветер валил деревья и повредил памятник
11:44В Британии восхитились космическими проектами России
11:27В Венесуэле введено чрезвычайное положение
11:21Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
11:05Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократилось
10:53Венесуэла заявила о военной агрессии США
10:34Армия США отказалась комментировать взрывы в Каракасе
10:12Эффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90%
09:50Мощные взрывы прогремели в столице Венесуэлы Каракасе 0:38
09:36Избиение подростками мальчика в Крыму - прокуратура организовала проверку
09:24На Крымском мосту начала расти очередь
09:01На Кубани полностью восстановлено ж/д сообщение после снегопадов
08:48"Человек-амфибия": снятый в Крыму кинохит вышел на экраны 64 года назад
08:28Крымский мост сейчас - ситуация на утро 3 января
Лента новостейМолния