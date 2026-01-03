https://crimea.ria.ru/20260103/situatsiya-na-krymskom-mostu-zhdat-proezda-prikhoditsya-do-4-kh-chasov-1152171037.html

Ситуация на Крымском мосту: ждать проезда приходится до 4-х часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигает четырех часов . Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На выезд из Крыма ждать проезда приходится до часа, в очереди там стоят 373 транспортных средства. Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилят. По информации Минтранса, будут организованы 212 дополнительных контрольных постов. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма