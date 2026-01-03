Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Крымском мосту: ждать проезда приходится до 4-х часов - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на Крымском мосту: ждать проезда приходится до 4-х часов
Ситуация на Крымском мосту: ждать проезда приходится до 4-х часов - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Ситуация на Крымском мосту: ждать проезда приходится до 4-х часов
Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигает четырех часов . Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 03.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688023_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_009b07247963404da61782322df2fc95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигает четырех часов . Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На выезд из Крыма ждать проезда приходится до часа, в очереди там стоят 373 транспортных средства. Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилят. По информации Минтранса, будут организованы 212 дополнительных контрольных постов. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.Проезд по Крымскому мосту в настояще время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
РИА Новости Крым
Новости
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма
Ситуация на Крымском мосту: ждать проезда приходится до 4-х часов

На Крымском мосту со стороны Кубани ждать проезда приходится около четырех часов

18:12 03.01.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигает четырех часов . Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1127 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", - приводятся данные на 18.00.
На выезд из Крыма ждать проезда приходится до часа, в очереди там стоят 373 транспортных средства.
Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилят. По информации Минтранса, будут организованы 212 дополнительных контрольных постов. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
 
