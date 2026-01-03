Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократилось

https://crimea.ria.ru/20260103/rasstoyanie-mezhdu-zemley-i-solntsem-maksimalno-sokratilos-1152161144.html

Самый большой солнечный диск в году можно будет наблюдать с Земли 3 января. Об этом сообщают ученые Московского планетария. РИА Новости Крым, 03.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Самый большой солнечный диск в году можно будет наблюдать с Земли 3 января. Об этом сообщают ученые Московского планетария.Наиболее дальнее расстояние от нашей планеты до центра Солнечной системы (афелий) составит 152087777,65993 км. Земля будет находиться в афелии в 2026 году 6 июля.В ночь с 3 на 4 января в небе над восточным горизонтом можно будет наблюдать пик новогоднего звездопада Квадрантиды."Ожидается до 120 метеоров в час", - сообщает сайт планетария.Ровно через неделю, 10 января, можно будет полюбоваться Юпитером, находящимся в противостоянии Земле, что является наилучшими условиями для астрономических наблюдений за этой самой большой планетой Солнечной системы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первая в новом году магнитная буря началась на ЗемлеАстрономический Новый год: что будет в небе в праздникиДесятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 года

