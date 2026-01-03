https://crimea.ria.ru/20260103/rasstoyanie-mezhdu-zemley-i-solntsem-maksimalno-sokratilos-1152161144.html
Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократилось
Самый большой солнечный диск в году можно будет наблюдать с Земли 3 января. Об этом сообщают ученые Московского планетария. РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым.
Самый большой солнечный диск в году можно будет наблюдать с Земли 3 января. Об этом сообщают ученые Московского планетария
.
По их данным, именно 3 января Земля будет находится в перигелии, то есть на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит наблюдать самый большой диск Солнца в 2026 году. Расстояние от Земли до Солнца составит 147099586,2593 км.
Наиболее дальнее расстояние от нашей планеты до центра Солнечной системы (афелий) составит 152087777,65993 км. Земля будет находиться в афелии в 2026 году 6 июля.
В ночь с 3 на 4 января в небе над восточным горизонтом можно будет наблюдать пик новогоднего звездопада Квадрантиды.
"Ожидается до 120 метеоров в час", - сообщает сайт планетария.
Ровно через неделю, 10 января, можно будет полюбоваться Юпитером, находящимся в противостоянии Земле, что является наилучшими условиями для астрономических наблюдений за этой самой большой планетой Солнечной системы.
