Полнолуние и звезды-близнецы – небо с субботы на воскресенье удивит - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Полнолуние и звезды-близнецы – небо с субботы на воскресенье удивит
Полнолуние и звезды-близнецы – небо с субботы на воскресенье удивит - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Полнолуние и звезды-близнецы – небо с субботы на воскресенье удивит
Первое полнолуние 2026 года случится в ночь с 3 на 4 января, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Луна будет наблюдаться в соединении с Юпитером РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Первое полнолуние 2026 года случится в ночь с 3 на 4 января, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Луна будет наблюдаться в соединении с Юпитером и двумя звездами-близнецами — Поллуксом и Кастором.Как обещают астрономы, полнолуние ожидается "исключительно красивым".Одна из самых больших Лун в году (некоторые даже относят ее к Суперлуниям) будет наблюдаться на небе почти всю ночь вместе с самой яркой сейчас планетой — Юпитером. Ученые уверяют, что к полуночи луна будет видна на всей территории России на огромной высоте 50-60 градусов над горизонтом, не заслоняемая деревьями, домами и элементами ландшафта. Там же приводятся данные, что в северо-американской терминологии первое полнолуние года называется Волчьей Луной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократилосьАстрономический Новый год: что будет в небе в праздникиПервая в новом году магнитная буря началась на Земле
Полнолуние и звезды-близнецы – небо с субботы на воскресенье удивит

В ночь с 3 на 4 января произойдет первое полнолуние 2026 года

16:52 03.01.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Суперлуние в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Первое полнолуние 2026 года случится в ночь с 3 на 4 января, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Луна будет наблюдаться в соединении с Юпитером и двумя звездами-близнецами — Поллуксом и Кастором.
Как обещают астрономы, полнолуние ожидается "исключительно красивым".
Одна из самых больших Лун в году (некоторые даже относят ее к Суперлуниям) будет наблюдаться на небе почти всю ночь вместе с самой яркой сейчас планетой — Юпитером.
"Расстояние между ними составит всего около 3 градусов (6 лунных дисков). Также на расстоянии около 7 градусов от них будут находиться две самых ярких звезды созвездия Близнецов — Поллукс и Кастор, носящие имена легендарных братьев из греческой мифологии, которые участвовали в походе аргонавтов и по воле Зевса были помещены на небо в виде созвездия Близнецы", - говорится в сообщении Лаборатории.
Ученые уверяют, что к полуночи луна будет видна на всей территории России на огромной высоте 50-60 градусов над горизонтом, не заслоняемая деревьями, домами и элементами ландшафта. Там же приводятся данные, что в северо-американской терминологии первое полнолуние года называется Волчьей Луной.
