https://crimea.ria.ru/20260103/polnolunie-i-zvezdy-bliznetsy--nebo-s-subboty-na-voskresene-udivit-1152165573.html
Полнолуние и звезды-близнецы – небо с субботы на воскресенье удивит
Полнолуние и звезды-близнецы – небо с субботы на воскресенье удивит - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Полнолуние и звезды-близнецы – небо с субботы на воскресенье удивит
Первое полнолуние 2026 года случится в ночь с 3 на 4 января, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Луна будет наблюдаться в соединении с Юпитером РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T16:52
2026-01-03T16:52
2026-01-03T16:52
луна
космос
новости
земля
суперлуние
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110111/06/1101110616_0:30:3533:2017_1920x0_80_0_0_fa2970663185a50371f198945e18c6af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Первое полнолуние 2026 года случится в ночь с 3 на 4 января, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Луна будет наблюдаться в соединении с Юпитером и двумя звездами-близнецами — Поллуксом и Кастором.Как обещают астрономы, полнолуние ожидается "исключительно красивым".Одна из самых больших Лун в году (некоторые даже относят ее к Суперлуниям) будет наблюдаться на небе почти всю ночь вместе с самой яркой сейчас планетой — Юпитером. Ученые уверяют, что к полуночи луна будет видна на всей территории России на огромной высоте 50-60 градусов над горизонтом, не заслоняемая деревьями, домами и элементами ландшафта. Там же приводятся данные, что в северо-американской терминологии первое полнолуние года называется Волчьей Луной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократилосьАстрономический Новый год: что будет в небе в праздникиПервая в новом году магнитная буря началась на Земле
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110111/06/1101110616_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_30cb989f72ed16dfcaaa054dd07e654a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луна, космос, новости, земля, суперлуние
Полнолуние и звезды-близнецы – небо с субботы на воскресенье удивит
В ночь с 3 на 4 января произойдет первое полнолуние 2026 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Первое полнолуние 2026 года случится в ночь с 3 на 4 января, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Луна будет наблюдаться в соединении с Юпитером и двумя звездами-близнецами — Поллуксом и Кастором.
Как обещают астрономы, полнолуние ожидается "исключительно красивым".
Одна из самых больших Лун в году (некоторые даже относят ее к Суперлуниям) будет наблюдаться на небе почти всю ночь вместе с самой яркой сейчас планетой — Юпитером.
"Расстояние между ними составит всего около 3 градусов (6 лунных дисков). Также на расстоянии около 7 градусов от них будут находиться две самых ярких звезды созвездия Близнецов — Поллукс и Кастор, носящие имена легендарных братьев из греческой мифологии, которые участвовали в походе аргонавтов и по воле Зевса были помещены на небо в виде созвездия Близнецы", - говорится в сообщении Лаборатории.
Ученые уверяют, что к полуночи луна будет видна на всей территории России на огромной высоте 50-60 градусов над горизонтом, не заслоняемая деревьями, домами и элементами ландшафта. Там же приводятся данные, что в северо-американской терминологии первое полнолуние года называется Волчьей Луной.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: