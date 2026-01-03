https://crimea.ria.ru/20260103/polnolunie-i-zvezdy-bliznetsy--nebo-s-subboty-na-voskresene-udivit-1152165573.html

Полнолуние и звезды-близнецы – небо с субботы на воскресенье удивит

Полнолуние и звезды-близнецы – небо с субботы на воскресенье удивит - РИА Новости Крым, 03.01.2026

Полнолуние и звезды-близнецы – небо с субботы на воскресенье удивит

Первое полнолуние 2026 года случится в ночь с 3 на 4 января, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Луна будет наблюдаться в соединении с Юпитером РИА Новости Крым, 03.01.2026

2026-01-03T16:52

2026-01-03T16:52

2026-01-03T16:52

луна

космос

новости

земля

суперлуние

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110111/06/1101110616_0:30:3533:2017_1920x0_80_0_0_fa2970663185a50371f198945e18c6af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Первое полнолуние 2026 года случится в ночь с 3 на 4 января, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Луна будет наблюдаться в соединении с Юпитером и двумя звездами-близнецами — Поллуксом и Кастором.Как обещают астрономы, полнолуние ожидается "исключительно красивым".Одна из самых больших Лун в году (некоторые даже относят ее к Суперлуниям) будет наблюдаться на небе почти всю ночь вместе с самой яркой сейчас планетой — Юпитером. Ученые уверяют, что к полуночи луна будет видна на всей территории России на огромной высоте 50-60 градусов над горизонтом, не заслоняемая деревьями, домами и элементами ландшафта. Там же приводятся данные, что в северо-американской терминологии первое полнолуние года называется Волчьей Луной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократилосьАстрономический Новый год: что будет в небе в праздникиПервая в новом году магнитная буря началась на Земле

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, космос, новости, земля, суперлуние