Первая в новом году магнитная буря началась на Земле

На Земле началась первая магнитная буря в новом 2026 году. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости Крым, 03.01.2026

2026-01-03T07:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Земле началась первая магнитная буря в новом 2026 году. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.Буря началась 2 января около 23 часов по московскому времени. По словам ученых, геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в в результате солнечной вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря. "К Земле, таким образом, пришло эхо от солнечных событий еще прошлого года. Ждать первой магнитной бури в новом 2026 году пришлось совсем недолго — всего около 2 суток", - говорится в сообщении.Уровень геомагнитных колебаний составляет G1 (минимальный), но может вырасти до G2. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышкиМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики

магнитные бури, космос, солнце, вспышки на солнце, институт солнечно-земной физики, новости