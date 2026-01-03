Рейтинг@Mail.ru
Первая в новом году магнитная буря началась на Земле - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Первая в новом году магнитная буря началась на Земле
Первая в новом году магнитная буря началась на Земле - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Первая в новом году магнитная буря началась на Земле
На Земле началась первая магнитная буря в новом 2026 году. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Земле началась первая магнитная буря в новом 2026 году. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.Буря началась 2 января около 23 часов по московскому времени. По словам ученых, геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в в результате солнечной вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря. "К Земле, таким образом, пришло эхо от солнечных событий еще прошлого года. Ждать первой магнитной бури в новом 2026 году пришлось совсем недолго — всего около 2 суток", - говорится в сообщении.Уровень геомагнитных колебаний составляет G1 (минимальный), но может вырасти до G2.
Первая в новом году магнитная буря началась на Земле

На Земле началась первая магнитная буря в новом году

07:06 03.01.2026
 
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея АксеноваСолнце
Солнце
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Земле началась первая магнитная буря в новом 2026 году. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Буря началась 2 января около 23 часов по московскому времени. По словам ученых, геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в в результате солнечной вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря.
"К Земле, таким образом, пришло эхо от солнечных событий еще прошлого года. Ждать первой магнитной бури в новом 2026 году пришлось совсем недолго — всего около 2 суток", - говорится в сообщении.
Уровень геомагнитных колебаний составляет G1 (минимальный), но может вырасти до G2.
