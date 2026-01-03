Рейтинг@Mail.ru
Огромные очереди на Крымском мосту - проезда ждут уже больше 1000 авто
Ситуация на дорогах Крыма
Огромные очереди на Крымском мосту - проезда ждут уже больше 1000 авто
Огромные очереди на Крымском мосту - проезда ждут уже больше 1000 авто - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Огромные очереди на Крымском мосту - проезда ждут уже больше 1000 авто
На Крымском мосту очереди за час выросли вдвое - ждут проезда уже больше 1120 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T14:09
2026-01-03T14:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очереди за час выросли вдвое - ждут проезда уже больше 1120 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи в очереди 402 транспортных средства. Время ожидания составляет около двух часов.Часом ранее с обеих сторон мостового перехода проезда ждали более 550 авто.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Огромные очереди на Крымском мосту - проезда ждут уже больше 1000 авто

На Крымском мосту ждут проезда уже больше 1000 авто

14:09 03.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очереди за час выросли вдвое - ждут проезда уже больше 1120 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 718 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи в очереди 402 транспортных средства. Время ожидания составляет около двух часов.
Часом ранее с обеих сторон мостового перехода проезда ждали более 550 авто.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
