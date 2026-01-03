Огромные очереди на Крымском мосту - проезда ждут уже больше 1000 авто

https://crimea.ria.ru/20260103/ogromnye-ocheredi-na-krymskom-mostu---proezda-zhdut-uzhe-bolshe-1000-avto-1152165736.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очереди за час выросли вдвое - ждут проезда уже больше 1120 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи в очереди 402 транспортных средства. Время ожидания составляет около двух часов.Часом ранее с обеих сторон мостового перехода проезда ждали более 550 авто.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
