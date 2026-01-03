https://crimea.ria.ru/20260103/ochered-na-krymskom-mostu-vyrosla-v-tri-raza--1152161681.html
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
На Крымском мосту растут очереди как на выезд с полуострова, так и на въезд. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T11:21
2026-01-03T11:21
2026-01-03T11:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту растут очереди как на выезд с полуострова, так и на въезд. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Меры охраны моста усилены.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
