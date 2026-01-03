Рейтинг@Mail.ru
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
На Крымском мосту растут очереди как на выезд с полуострова, так и на въезд. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту растут очереди как на выезд с полуострова, так и на въезд. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Меры охраны моста усилены.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза

Очередь на Крымском мосту выросла в три раза за два часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту растут очереди как на выезд с полуострова, так и на въезд. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"На 11:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 270 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи 56 транспортных средства", - говорится в сообщении.
Меры охраны моста усилены.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
