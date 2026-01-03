Новости СВО: противник потерял 1300 боевиков за сутки

https://crimea.ria.ru/20260103/novosti-svo-protivnik-poteryal-1300-boevikov-za-sutki-1152165163.html
За минувшие сутки в зоне проведения спецоперации ВСУ потеряли еще 1300 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 яфнв - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в зоне проведения спецоперации ВСУ потеряли еще 1300 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Груновка, Кондратовка, Писаревка и Шостка Сумской области. На Харьковском направлении ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Старица, Терновая и Чугуновка Харьковской области. Противник потерял до 215 военнослужащих, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Грушевка, Купянск-Узловой, Сеньково и Смородьковка Харьковской области. Потери противника составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Бондарное Донецкой Народной Республики. Бои шли у населенных пунктов Закотное, Кондратовка, Константиновка, Малиновка и Резниковка Донецкой Народной Республики. До 220 военнослужащих ВСУ уничтожены.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Зализничное, Петровка, Воздвижевка и Риздвянка Запорожской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих.Подразделения войск "Днепр" разбили формирования механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Орехов Запорожской области и Садовое Херсонской области. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, радиолокационной станции противовоздушной обороны, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", - добавили в МО. Сбиты пятнадцать управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 яфнв - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в зоне проведения спецоперации ВСУ потеряли еще 1300 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Груновка, Кондратовка, Писаревка и Шостка Сумской области. На Харьковском направлении ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Старица, Терновая и Чугуновка Харьковской области.
Противник потерял до 215 военнослужащих, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.
Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Грушевка, Купянск-Узловой, Сеньково и Смородьковка Харьковской области. Потери противника составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Бондарное
Донецкой Народной Республики. Бои шли у населенных пунктов Закотное, Кондратовка, Константиновка, Малиновка и Резниковка Донецкой Народной Республики. До 220 военнослужащих ВСУ уничтожены.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции.
"Потери противника составили до 400 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке.
Группировка войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Зализничное, Петровка, Воздвижевка и Риздвянка Запорожской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих.
Подразделения войск "Днепр" разбили формирования механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Орехов Запорожской области и Садовое Херсонской области. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, радиолокационной станции противовоздушной обороны, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", - добавили в МО.
Сбиты пятнадцать управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.