На ЗАЭС отключена резервная линия питания

На Запорожской АЭС в результате действия защиты отключена резервная линия электроснабжения "Ферросплавная-1". Об этом сообщили в Telegram-канале станции. РИА Новости Крым, 03.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС в результате действия защиты отключена резервная линия электроснабжения "Ферросплавная-1". Об этом сообщили в Telegram-канале станции.Специалисты напомнили, что в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается при строгом контроле норм радиационной безопасности. "Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавили на ЗАЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объявлено временное прекращение огня в районе ЗАЭС - Гросси"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭСМосква добилась от Киева гарантий безопасности для Запорожской АЭС – МИД

