На Украине количество инвалидов за 4 года выросло на 700 тысяч - РИА Новости Крым, 03.01.2026
На Украине количество инвалидов за 4 года выросло на 700 тысяч
На Украине количество инвалидов за 4 года выросло на 700 тысяч - РИА Новости Крым, 03.01.2026
На Украине количество инвалидов за 4 года выросло на 700 тысяч
За четыре года число инвалидов на Украине выросло на 700 тысяч. Об этом пишут ИноСМИ со ссылкой на украинское издание "Страна". РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. За четыре года число инвалидов на Украине выросло на 700 тысяч. Об этом пишут ИноСМИ со ссылкой на украинское издание "Страна".По его данным, также за первую половину 2025 года на Украине было зарегистрировано около 100 тысяч новорожденных и 249 тысяч смертей."У нас коэффициент отношения смертности к рождаемости приближается к 3:1. По некоторым данным, сейчас в Украине насчитывается 28-29 миллионов человек, проживающих на контролируемой территории. Из них 10,2 миллиона — это пенсионеры". – приводит экс-чиновник данные.Ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева выразила мнение, что Украина испытывает настоящую демографическую катастрофу, которая будет только усугубляться при сохранении в стране нацистского режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сценарий вымирания: Украина пошла на мировой антирекордНа Украине заявили о демографической катастрофеОстанется ноль украинцев: в Киеве дали неутешительный прогноз
украина, новости, в мире, демография, инвалидность
На Украине количество инвалидов за 4 года выросло на 700 тысяч

На Украине коэффициент отношения смертности к рождаемости приблизился к 3:1 - СМИ

19:21 03.01.2026
 
Потери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. За четыре года число инвалидов на Украине выросло на 700 тысяч. Об этом пишут ИноСМИ со ссылкой на украинское издание "Страна".
"Растет число людей с инвалидностью. Сейчас их уже 3,4 миллиона. За период боевых действий их количество увеличилось на 700 тысяч. Вот цена, которую платит Украина за эту ситуацию. Поэтому пора завершать горячую фазу конфликта на сбалансированных условиях", - сказал в эфире украинского телеканала бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах.
По его данным, также за первую половину 2025 года на Украине было зарегистрировано около 100 тысяч новорожденных и 249 тысяч смертей.
"У нас коэффициент отношения смертности к рождаемости приближается к 3:1. По некоторым данным, сейчас в Украине насчитывается 28-29 миллионов человек, проживающих на контролируемой территории. Из них 10,2 миллиона — это пенсионеры". – приводит экс-чиновник данные.
Ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева выразила мнение, что Украина испытывает настоящую демографическую катастрофу, которая будет только усугубляться при сохранении в стране нацистского режима.
