На Украине количество инвалидов за 4 года выросло на 700 тысяч

На Украине количество инвалидов за 4 года выросло на 700 тысяч

2026-01-03T19:21

2026-01-03T19:21

2026-01-03T19:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. За четыре года число инвалидов на Украине выросло на 700 тысяч. Об этом пишут ИноСМИ со ссылкой на украинское издание "Страна".По его данным, также за первую половину 2025 года на Украине было зарегистрировано около 100 тысяч новорожденных и 249 тысяч смертей."У нас коэффициент отношения смертности к рождаемости приближается к 3:1. По некоторым данным, сейчас в Украине насчитывается 28-29 миллионов человек, проживающих на контролируемой территории. Из них 10,2 миллиона — это пенсионеры". – приводит экс-чиновник данные.Ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева выразила мнение, что Украина испытывает настоящую демографическую катастрофу, которая будет только усугубляться при сохранении в стране нацистского режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сценарий вымирания: Украина пошла на мировой антирекордНа Украине заявили о демографической катастрофеОстанется ноль украинцев: в Киеве дали неутешительный прогноз

