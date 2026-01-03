https://crimea.ria.ru/20260103/na-kubani-polnostyu-vosstanovleno-zhd-soobschenie-posle-snegopadov-1152159063.html

На Кубани полностью восстановлено ж/д сообщение после снегопадов

На Кубани полностью восстановлено ж/д сообщение после снегопадов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае полностью восстановлена работа объектов транспортной инфраструктуры, поврежденных 31 декабря вследствие аномальных снегопадов. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге."В условиях объявленного в регионе режима ЧС работники ОАО "РЖД" полностью восстановили электроснабжение контактной сети и автоматических систем по регулированию движения поездов", - говорится в сообщении. К ликвидации последствий непогоды привлекалось более тысячи железнодорожников. Также приняты все необходимые меры для сокращения отставания поездов от графика.Снегопады обрушились на Краснодарский край, в связи с чем на участке Кавказская – Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Изначально сообщалось о 18 задержанных составах, затем их количество увеличилось до 55.1 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что задерживаются около 50 поездов. Время задержки составляет от 47 минут до более 27 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

