На Кубани полностью восстановлено ж/д сообщение после снегопадов - РИА Новости Крым, 03.01.2026
На Кубани полностью восстановлено ж/д сообщение после снегопадов
На Кубани полностью восстановлено ж/д сообщение после снегопадов - РИА Новости Крым, 03.01.2026
На Кубани полностью восстановлено ж/д сообщение после снегопадов
В Краснодарском крае полностью восстановлена работа объектов транспортной инфраструктуры, поврежденных 31 декабря вследствие аномальных снегопадов. Об этом... РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае полностью восстановлена работа объектов транспортной инфраструктуры, поврежденных 31 декабря вследствие аномальных снегопадов. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге."В условиях объявленного в регионе режима ЧС работники ОАО "РЖД" полностью восстановили электроснабжение контактной сети и автоматических систем по регулированию движения поездов", - говорится в сообщении. К ликвидации последствий непогоды привлекалось более тысячи железнодорожников. Также приняты все необходимые меры для сокращения отставания поездов от графика.Снегопады обрушились на Краснодарский край, в связи с чем на участке Кавказская – Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Изначально сообщалось о 18 задержанных составах, затем их количество увеличилось до 55.1 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что задерживаются около 50 поездов. Время задержки составляет от 47 минут до более 27 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На Кубани полностью восстановлено ж/д сообщение после снегопадов

На Кубани полностью восстановили ж/д инфраструктуру после обильных снегопадов

09:01 03.01.2026
 
© ФГУП "КЖД" - Крымская железная дорогаЭлектрички зимой
Электрички зимой
© ФГУП "КЖД" - Крымская железная дорога
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае полностью восстановлена работа объектов транспортной инфраструктуры, поврежденных 31 декабря вследствие аномальных снегопадов. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.
"В условиях объявленного в регионе режима ЧС работники ОАО "РЖД" полностью восстановили электроснабжение контактной сети и автоматических систем по регулированию движения поездов", - говорится в сообщении.
К ликвидации последствий непогоды привлекалось более тысячи железнодорожников. Также приняты все необходимые меры для сокращения отставания поездов от графика.
Снегопады обрушились на Краснодарский край, в связи с чем на участке Кавказская – Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Изначально сообщалось о 18 задержанных составах, затем их количество увеличилось до 55.
1 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что задерживаются около 50 поездов. Время задержки составляет от 47 минут до более 27 часов.
Лента новостейМолния