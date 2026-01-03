https://crimea.ria.ru/20260103/na-krymskom-mostu-nachala-rasti-ochered-1152159218.html
На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 03.01.2026
На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымскому мосту со стороны Тамани начала расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T09:24
2026-01-03T09:24
2026-01-03T09:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту со стороны Тамани начала расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра по состоянию на 9.00 нет.Час назад проезд по транспортному переходу был свободен.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Тамани