Мусульманские сектанты испортили старинную крымскую мечеть - ДУМК

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Религиозные сектанты, незаконно захватившие одну из старейших мечетей в Евпатории - Хан Джами, привели в упадок объект культурного наследия федерального значения. Мечеть нуждается в капитальном ремонте. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Духовного управления мусульман Крыма.Там также описана предыстория вопроса захвата старинной мечети последователями хабашизма и их выдворения с помощью правоохранительных органов, при котором сектанты, чья община в Крыму была ликвидирована еще 7 мая 2025 года, оказывали сопротивление."В связи с ликвидацией сектантской общины Арбитражным судом Крыма было прекращено дело по их искам к администрации г. Евпатории и Духовному Управлению мусульман Крыма. 26 декабря 2025 года правоохранительными органами были выполнены все законные процессуальные мероприятия по освобождению древнейшей мечети Крыма – Хан Джами в г. Евпатория от захватчиков", - гласит приведенная муфтиятом информация.По свидетельству ДУМ Крыма, хабашиты привели святыню мусульман в плачевное состояние, вели в культовом объекте неподобающую хозяйственную деятельность и "устроили из мечети ночлежку для посторонних лиц". Этими действиями объекту охраны культурного наследия нанесен существенный урон, считают в ДУМК.Ранее в Духовном управлении мусульман Крыма предупреждали, что хабашизм – это деструктивная секта, цель адептов которой – захват государственной власти. Последователи этого учения ведут незаконную деятельность не только в Крыму, но и в других регионах Российской Федерации.
16:09 03.01.2026 (обновлено: 16:18 03.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Религиозные сектанты, незаконно захватившие одну из старейших мечетей в Евпатории - Хан Джами, привели в упадок объект культурного наследия федерального значения. Мечеть нуждается в капитальном ремонте. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Духовного управления мусульман Крыма.
"Не имея каких-либо правоустанавливающих документов, не проведя антитеррористического категорирования, хабашиты подвергали угрозе жизнь и здоровье прихожан и посетителей. За время нахождения в мечети захватчиков памятник культурного наследия приведен в ужасающее состояние", - говорится на сайте ДУМК.
Там также описана предыстория вопроса захвата старинной мечети последователями хабашизма и их выдворения с помощью правоохранительных органов, при котором сектанты, чья община в Крыму была ликвидирована еще 7 мая 2025 года, оказывали сопротивление.
"В связи с ликвидацией сектантской общины Арбитражным судом Крыма было прекращено дело по их искам к администрации г. Евпатории и Духовному Управлению мусульман Крыма. 26 декабря 2025 года правоохранительными органами были выполнены все законные процессуальные мероприятия по освобождению древнейшей мечети Крыма – Хан Джами в г. Евпатория от захватчиков", - гласит приведенная муфтиятом информация.
По свидетельству ДУМ Крыма, хабашиты привели святыню мусульман в плачевное состояние, вели в культовом объекте неподобающую хозяйственную деятельность и "устроили из мечети ночлежку для посторонних лиц". Этими действиями объекту охраны культурного наследия нанесен существенный урон, считают в ДУМК.
"Состояние объекта культурного наследия в очень плачевном состоянии, как внутри мечети, так и снаружи. Визуально объект нуждается как минимум в капитальном ремонте. Для определения физического состояния здания Муфтият Крыма направил соответствующее обращение в Департамент культурного наследия Министерства культуры Республики Крым. До определения профильными ведомствами состояния мечети и при необходимости проведения необходимых работ, по недопущению вреда верующим и посетителям, было принято решение о временном закрытии мечети", - отмечается в информации.
Ранее в Духовном управлении мусульман Крыма предупреждали, что хабашизм – это деструктивная секта, цель адептов которой – захват государственной власти. Последователи этого учения ведут незаконную деятельность не только в Крыму, но и в других регионах Российской Федерации.
