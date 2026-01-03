Рейтинг@Mail.ru
Мусульманские сектанты испортили старинную крымскую мечеть - ДУМК - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260103/musulmanskie-sektanty-isportili-starinnuyu-krymskuyu-mechet---dumk-1152167733.html
Мусульманские сектанты испортили старинную крымскую мечеть - ДУМК
Мусульманские сектанты испортили старинную крымскую мечеть - ДУМК - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Мусульманские сектанты испортили старинную крымскую мечеть - ДУМК
Религиозные сектанты, незаконно захватившие одну из старейших мечетей в Евпатории - Хан Джами, привели в упадок объект культурного наследия федерального... РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T16:09
2026-01-03T16:18
думк (духовное управление мусульман крыма)
крым
новости крыма
мусульмане
религия
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152167957_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_e3382ec09d88f07f135f75f67c12b71b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Религиозные сектанты, незаконно захватившие одну из старейших мечетей в Евпатории - Хан Джами, привели в упадок объект культурного наследия федерального значения. Мечеть нуждается в капитальном ремонте. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Духовного управления мусульман Крыма.Там также описана предыстория вопроса захвата старинной мечети последователями хабашизма и их выдворения с помощью правоохранительных органов, при котором сектанты, чья община в Крыму была ликвидирована еще 7 мая 2025 года, оказывали сопротивление."В связи с ликвидацией сектантской общины Арбитражным судом Крыма было прекращено дело по их искам к администрации г. Евпатории и Духовному Управлению мусульман Крыма. 26 декабря 2025 года правоохранительными органами были выполнены все законные процессуальные мероприятия по освобождению древнейшей мечети Крыма – Хан Джами в г. Евпатория от захватчиков", - гласит приведенная муфтиятом информация.По свидетельству ДУМ Крыма, хабашиты привели святыню мусульман в плачевное состояние, вели в культовом объекте неподобающую хозяйственную деятельность и "устроили из мечети ночлежку для посторонних лиц". Этими действиями объекту охраны культурного наследия нанесен существенный урон, считают в ДУМК.Ранее в Духовном управлении мусульман Крыма предупреждали, что хабашизм – это деструктивная секта, цель адептов которой – захват государственной власти. Последователи этого учения ведут незаконную деятельность не только в Крыму, но и в других регионах Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белые юбки мудрецов: уникальная обитель дервишей находится в ЕвпаторииПольские мусульмане выпустили календарь с российским КрымомВ 2025 году в Крыму начали строить три новых мечети
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152167957_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_705625268d4dac3d7101a022707ce439.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
думк (духовное управление мусульман крыма), крым, новости крыма, мусульмане, религия, евпатория
Мусульманские сектанты испортили старинную крымскую мечеть - ДУМК

Мусульманских сектантов выдворили из старинной мечети Крыма

16:09 03.01.2026 (обновлено: 16:18 03.01.2026)
 
© Пресс-служба ДУМКВ Евпаторийской мечети Хан Джами сектанты устроили ночлежку для посторонних
В Евпаторийской мечети Хан Джами сектанты устроили ночлежку для посторонних
© Пресс-служба ДУМК
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Религиозные сектанты, незаконно захватившие одну из старейших мечетей в Евпатории - Хан Джами, привели в упадок объект культурного наследия федерального значения. Мечеть нуждается в капитальном ремонте. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Духовного управления мусульман Крыма.
"Не имея каких-либо правоустанавливающих документов, не проведя антитеррористического категорирования, хабашиты подвергали угрозе жизнь и здоровье прихожан и посетителей. За время нахождения в мечети захватчиков памятник культурного наследия приведен в ужасающее состояние", - говорится на сайте ДУМК.
Там также описана предыстория вопроса захвата старинной мечети последователями хабашизма и их выдворения с помощью правоохранительных органов, при котором сектанты, чья община в Крыму была ликвидирована еще 7 мая 2025 года, оказывали сопротивление.
© Пресс-служба ДУМКВ Евпаторийской мечети Хан Джами сектанты устроили ночлежку для посторонних
В Евпаторийской мечети Хан Джами сектанты устроили ночлежку для посторонних
© Пресс-служба ДУМК
"В связи с ликвидацией сектантской общины Арбитражным судом Крыма было прекращено дело по их искам к администрации г. Евпатории и Духовному Управлению мусульман Крыма. 26 декабря 2025 года правоохранительными органами были выполнены все законные процессуальные мероприятия по освобождению древнейшей мечети Крыма – Хан Джами в г. Евпатория от захватчиков", - гласит приведенная муфтиятом информация.
По свидетельству ДУМ Крыма, хабашиты привели святыню мусульман в плачевное состояние, вели в культовом объекте неподобающую хозяйственную деятельность и "устроили из мечети ночлежку для посторонних лиц". Этими действиями объекту охраны культурного наследия нанесен существенный урон, считают в ДУМК.
© Пресс-служба ДУМКВ Евпаторийской мечети Хан Джами сектанты устроили ночлежку для посторонних
В Евпаторийской мечети Хан Джами сектанты устроили ночлежку для посторонних
© Пресс-служба ДУМК
"Состояние объекта культурного наследия в очень плачевном состоянии, как внутри мечети, так и снаружи. Визуально объект нуждается как минимум в капитальном ремонте. Для определения физического состояния здания Муфтият Крыма направил соответствующее обращение в Департамент культурного наследия Министерства культуры Республики Крым. До определения профильными ведомствами состояния мечети и при необходимости проведения необходимых работ, по недопущению вреда верующим и посетителям, было принято решение о временном закрытии мечети", - отмечается в информации.
Ранее в Духовном управлении мусульман Крыма предупреждали, что хабашизм – это деструктивная секта, цель адептов которой – захват государственной власти. Последователи этого учения ведут незаконную деятельность не только в Крыму, но и в других регионах Российской Федерации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Белые юбки мудрецов: уникальная обитель дервишей находится в Евпатории
Польские мусульмане выпустили календарь с российским Крымом
В 2025 году в Крыму начали строить три новых мечети
 
ДУМК (Духовное управление мусульман Крыма)КрымНовости КрымаМусульманеРелигияЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда
16:09Мусульманские сектанты испортили старинную крымскую мечеть - ДУМК
15:52Захваченному Мадуро и его жене в США предъявили обвинения и будут судить
15:35В Крыму спасатели вытаскивали машины из снежных заносов
15:22На ЗАЭС отключена резервная линия питания
15:00Число пострадавших от удара ВСУ по Хорлам выросло до 60
14:46В Севастополе горел двухэтажный дом на 120 "квадратах"
14:34В больницах Крыма продолжают лечение 12 раненных при атаке ВСУ на Хорлы
14:25В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детей
14:09Огромные очереди на Крымском мосту - проезда ждут уже больше 1000 авто
13:53Новости СВО: противник потерял 1300 боевиков за сутки
13:34В МИД России сделали заявление в связи с ударами по Венесуэле
13:22В Хорлах не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ полностью сгорели
13:13Крымский мост сейчас: в очередях стоят более 550 авто
12:54Удары США по Венесуэле: что известно к данному часу
12:47Крым накроет ливнями
12:44Армия России освободила село Бондарное в 28 километрах от Соледара
12:29Мадуро захватили и вывезли из Венесуэлы - Трамп
12:23Ливни с грозами и с очень сильным ветром идут на Кубань
12:06Стали известны подробности избиения подростками мальчика в Крыму
Лента новостейМолния