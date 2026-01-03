Мусульманские сектанты испортили старинную крымскую мечеть - ДУМК

https://crimea.ria.ru/20260103/musulmanskie-sektanty-isportili-starinnuyu-krymskuyu-mechet---dumk-1152167733.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Религиозные сектанты, незаконно захватившие одну из старейших мечетей в Евпатории - Хан Джами, привели в упадок объект культурного наследия федерального значения. Мечеть нуждается в капитальном ремонте. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Духовного управления мусульман Крыма.Там также описана предыстория вопроса захвата старинной мечети последователями хабашизма и их выдворения с помощью правоохранительных органов, при котором сектанты, чья община в Крыму была ликвидирована еще 7 мая 2025 года, оказывали сопротивление."В связи с ликвидацией сектантской общины Арбитражным судом Крыма было прекращено дело по их искам к администрации г. Евпатории и Духовному Управлению мусульман Крыма. 26 декабря 2025 года правоохранительными органами были выполнены все законные процессуальные мероприятия по освобождению древнейшей мечети Крыма – Хан Джами в г. Евпатория от захватчиков", - гласит приведенная муфтиятом информация.По свидетельству ДУМ Крыма, хабашиты привели святыню мусульман в плачевное состояние, вели в культовом объекте неподобающую хозяйственную деятельность и "устроили из мечети ночлежку для посторонних лиц". Этими действиями объекту охраны культурного наследия нанесен существенный урон, считают в ДУМК.Ранее в Духовном управлении мусульман Крыма предупреждали, что хабашизм – это деструктивная секта, цель адептов которой – захват государственной власти. Последователи этого учения ведут незаконную деятельность не только в Крыму, но и в других регионах Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белые юбки мудрецов: уникальная обитель дервишей находится в ЕвпаторииПольские мусульмане выпустили календарь с российским КрымомВ 2025 году в Крыму начали строить три новых мечети

